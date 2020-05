Half Life: Alyx – Mod fügt Lichtschwerter in das VR-Spiel hinzu

Kyoto – Nintendo’s Animal Crossing: New Horizons hat einige Bugs und Pannen, von denen einige, wie das Duplizieren von Exploits, die Wirtschaft des Spiels absolut zerstören. Die neueste Panne hat jedoch nicht so viel Gewicht und ist eher ein interessanter kleiner Trick, mit dem die Spieler im Wasser des Spiels herumlaufen können. Und so funktioniert…