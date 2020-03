Half Life: Alyx – Fans verwandeln die Anfangsszene in ein lustiges Super Mario-Meme

Half-Life Alyx (VR) - (C) Valve

Half Life: Alyx hat sich leicht zu einem der gefragtesten und mit Spannung erwarteten Spiele in der jüngeren Geschichte entwickelt. Jetzt, da es endlich da ist, wurde Half-Life: Alyx mit nahezu universeller kritischer Anerkennung aufgenommen. Seit seiner Veröffentlichung haben jedoch viele Half-Life-Fans im ganzen Internet damit begonnen, Memes zu erstellen, die sich auf einen bestimmten Teil des Spiels konzentrieren.

Anscheinend können Spieler auf die Videodateien im Spiel zugreifen und das Eröffnungsvideo durch alles ersetzen, was sie wollen. Dies hat offensichtlich zu einigen ziemlich lustigen Ergebnissen geführt. Angesichts der Übersättigung des Internets mit Half-Life 3-Memes zeigt sich eine recht nette Abwechslung. Zusätzlich zu dem Nicht-VR-Modus, den die Spieler entdeckt haben, scheint es, dass dieses Spiel noch viele weitere Überraschungen bietet, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. Dazu unterhalb mehr.

Hier das gebastelte Video der Fans:

Half-Life: Eine Kultmarke lebt wieder neu auf

Half-Life ist eines der beliebtesten Videospiel-Franchises aller Zeiten. Die Veröffentlichung der ursprünglichen Spiels mit Gordon Freeman in der Hauptrolle im November 1998 brachte Valve auf in den Entwickler-Olymp und trug maßgeblich zum zukünftigen Erfolg von Valve als Studio in den 2000er Jahren bei. Leider hatte Valve seit Half-Life 2: Episode 2, das im Oktober 2007 veröffentlicht wurde, kein neues Half-Life-Spiel herausgebracht. Aus dem Nichts kündigte Valve jedoch die Veröffentlichung von Half-Life: Alyx an. Kein Half-Life 3, sondern ein VR-Titel und eine Vorgeschichte zu HL2.

Die Kritiker sind sich einig: das Warten hat sich gelohnt. In der kurzen Zeit, in der dieses Spiel veröffentlicht wurde, waren die Spieler von dem, was es zu bieten hat, begeistert. Angesichts der fortschrittlichen Technologie, mit der das Spiel gespielt wird, gibt es für die Spieler viele Möglichkeiten, es zu versuchen. Tatsächlich gelang es jemandem, bis zur Spitze der Zitadelle zu klettern, die in der Promo des Spiels aufgeführt ist, einem Ort, der nicht für die Erkundung von Spielern gedacht war.

Wie lange müssen wir auf den nächsten Titel warten? Wieder 13 Jahre?

Andererseits hat Valve dreizehn Jahre gebraucht, um ein weiteres Half-Life-Spiel zu entwickeln, und selbst dann ist es immer noch nicht Half-Life 3, das Spiel, nach dem die Leute seit 2007 gefragt haben – und auch heute noch ganz wild darauf sind. Ganz zu schweigen von einem neuen Portal– oder Left 4 Dead-Spiel. Trotz des Erfolgs von Half-Life: Alyx bleibt die Frage, ob dieses Spiel Valve als Spielestudio zurückbringt.

Half-Life: Alyx ist ab sofort exklusiv für Steam erhältlich.

Quelle: IGN