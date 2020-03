Valve hat Gefallen an Virtual Reality: Kommt als nächstes Portal VR?

Portal 2 - (C) Valve

Endlich gibt es ein neues Half-Life-Spiel am Markt! Mit HL: Alyx erschien das erste Spiel der Serie seit über einem Jahrzehnt. Hoffentlich bleibt es nicht der letzte Eintrag dieser Spielemarke, die durchaus die Fachpresse begeistert. Doch was ist mit den anderen Valve-Spielemarken? Kommt ein Portal VR?

Vor wenigen Stunden haben wir berichtet das Left 4 Dead 3 nicht in Entwicklung ist, bleibt also nur noch ein Portal, das auf eine Wiederbelebung hofft. Wie wir wissen kann Valve nicht bis drei zählen, also kann man über ein Portal VR spekulieren. Doch was sagt Valve dazu?

Valve-Programmierer Robin Walker sprach mit IGN. In Bezug auf die vermeintlichen Left 4 Dead 3-Lecks, die auftraten, als Vermögenswerte aus einem vermeintlichen neuen Left 4 Dead-Projekt herauskamen, erklärt Walker, dass Valve nur daran gearbeitet hat, seine Werkzeuge zu testen, während er die Source 2-Engine herstellte und dass dies nie wirklich etwas war, das sich als tatsächliches neues Projekt für sie herausstellte, an dem sie arbeiten konnten, und das ähnliche Aussagen des Entwicklers vor nicht allzu langer Zeit widerspiegelte.

“Wir haben Teile eines Left 4 Dead-Levels als erstes Stück Level-Geometrie verwendet, um mit dem Aufbau in Source 2 zu beginnen, also ist ein bisschen davon rausgekommen”, sagte Walker. “Es war im Wesentlichen ein Rendering-Test, und die Leute dachten, das bedeutete, dass wir an Left 4 Dead arbeiteten.”

Portal VR: Das nächste Spiel von Valve?

Über Portal und die Möglichkeit eines VR-Projekts erklärte Walker, dass Valve damit herumgespielt habe, als er Optionen für die Anpassung an ein VR-Spiel erkundet habe – aber als sie erkannten, dass die eingeschränkte Bewegung, die VR erfordert, im Weg stehen würde. Einige grundlegende Gameplay-Funktionen und Mechaniken von Portal wurden schnell gelöscht, bevor sie zu Half-Life übergingen.

“Wir haben uns unsere verschiedenen Spielemarken angesehen, als wir angefangen haben … bevor wir Half-Life ausgewählt haben … was für uns ein Standard ist”, sagte er. “Wenn man versucht, etwas Neues zu entdecken, beginnt man natürlich mit “Welche Tools haben wir aus der Vergangenheit, die uns helfen könnten, hier schnell zu lernen?”” “Also haben wir uns verschiedene Spielemarken angesehen und ja, Portal war eine davon, [aber] wir sind darin nicht weit gekommen.”

Hoffentlich findet Valve in naher Zukunft einen Weg, Portal und Left 4 Dead zurückzubringen. Nachdem Half-Life seine großartige, lang erwartete Rückkehr erlebt hat, scheint dies keine so entfernte Möglichkeit mehr zu sein, also Daumen drücken.

Half-Life: Alyx ist mittlerweile auf dem PC verfügbar und mit verschiedenen Virtual-Reality-Headsets kompatibel, darunter Valve Index, HTC, Oculus Rift (teilweise erst wieder ab Oktober 2020 verfügbar) und Windows Mixed Reality.