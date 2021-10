Half-Life: Alyx “No VR Mod” sieht im neuesten Update umwerfend aus

Half-Life: Alyx ohne VR spielen? Ein Mod soll das möglich machen! - (C) Valve, Bildmontage: DailyGame

Half-Life: Alyx ist derzeit das Maß aller Dinge in Sachen VR-Gaming, allerdings um es auch tatsächlich zu spielen muss man tief in die eigene Tasche greifen. Neben einem starken Rechner benötigt man auch ein VR-Headset. Um das Spiel einer breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren arbeitet ein Modder-Team derzeit an einem “No VR Mod” für Half-Life: Alyx, und es sieht vielversprechend aus.

Eigentlich ist Valve der Meinung, dass der Half-Life-Ableger (der zwischen Teil 1 und 2 spielt) ohne Virtual Reality nicht funktioniert. Ein Modder-Team sieht das allerdings anders und möchte den Titel auch ohne zwei getrackten Controllern umsetzen, sodass man es auch am normalen Bildschirm mit Maus und Tastatur spielen kann. Gearbeitet wird daran bereits seit Monaten.

Advertisment

Die Modder haben aktuell ein Gameplay-Video veröffentlicht, die Half-Life: Alyx als “normalen” Ego-Shooter zeigen. Die Inspiration holten sich die Hobby-Entwickler übrigens von Half-Life 2, wie man unschwer erkennen kann. Dabei wurde einiges am Spiel verändert wie die Entwickler in den ersten 37 Minuten des Spiels zeigen:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Half-Life: Alyx “No VR Mod” – Kann das funktionieren?

Die Meinung von Valve ist klar: Ohne VR-Headset hat Half-Life: Alyx nicht die selbe Wirkung wie mit. Während die anderen HL-Spiele mehr Action-lastiger sind, besticht Alyx mehr als “Horrortitel”. Trotz einiger Gameplay-Anpassungen scheint den Moddern etwas Großartiges zu gelingen, dass den meisten PC-Spielern dann auch zur Verfügung steht. Immerhin funktioniert es ja andersrum auch, dass normale Spiele in VR portiert werden. Warum denn nicht auch einmal andersrum.

Modding hat vor allem für Valve eine lange Tradition, immerhin entstand einst Counter-Strike oder Team Fortress and Half-Life-Mod.

Half-Life: Alyx ist via Steam für PC verfügbar. Ein anderer Mod für das Spiel (ebenfalls noch in Entwicklung) soll österreichische Produkte und Sprache ins VR-Spiel bringen.