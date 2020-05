Half-Life 2: Episode 4 – Das abgebrochene Projekt von Arkane Studios in neuen Clips

Half Life 2 - (C) Valve

Half-Life ist nach einer langen, langen Pause endlich zurück und Valve plant eindeutig, das Franchise auf den Fersen von Half-Life: Alyx zu halten – aber bis vor nicht allzu langer Zeit hatte die Serie eine längere Zeit der Stagnation hinter sich. Valve hat die Entwicklung der lang erwarteten Half-Life 2: Episode 3 abgebrochen. Ein weiteres Spiel, das ebenfalls in der Entwicklung war und abgebrochen werden musste, war das Follow-up, Episode 4.

Ihr wusstet bisher nichts über Half-Life 2: Episode 4?

Als “Return to Ravenholm” bezeichnet, wurde es von den Arkane Studios (u.a. Dishonored, Prey) entwickelt, bevor es abgesagt wurde. Jetzt haben wir einige Clips, die Einblicke in das Gameplay des abgebrochenen Projekts geben. NoClip arbeitet an einem Dokumentarfilm über Arkane, in dem ihre Geschichte und ihre Spiele aufgezeichnet werden. Natürlich mit jenen Spielen, die das Licht der Welt erblickten und diejenigen, die dies nicht taten. Ein Trailer für den Dokumentarfilm sowie ein von ihnen auf Twitter geteilter Clip zeigen Einblicke aus dem Spiel, das kurz Rätsel, Umwelt-Interaktionen und gruselige Begegnungen mit Zombies zeigt. Für alle Half-Life-Fans ein Muss.

Der vollständige Dokumentarfilm wird in Kürze veröffentlicht. Nach Ravenholm werden wir also so oder so “zurückkehren” können.

Vielleicht gibt es irgendwann einmal ein Half-Life 3.