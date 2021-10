GTA Remastered Trilogy: Release am 11. November 2021! [UPDATE]

GTA 3 - (C) Rockstar Games

Rockstar Games kündigt via der offiziellen Webseite von Grand Theft Auto (GTA): The Trilogy – The Definitive Edition den Release-Termin an, der am 11. November 2021 sein wird.

Der 11. November ist jedoch nur der Starttermin der digitalen Variante. Die physische Version der GTA-Spielesammlung findet am 6. Dezember 2021 statt. Alle genannten Details findet man auch in den Store-Seiten.

Preis der remasterten drei GTA-Spiele soll 59,99 Euro für PS4, Xbox One und Nintendo Switch betragen. Die Next-Gen-Versionen für PS5 und Xbox Series X/S sollen 69,99 Euro kosten.

Übrigens wird GTA 3: Definitive Edition ab dem 7. Dezember 2021 auf PlayStation NOW verfügbar sein.

Ursprünglicher Artikel vom 2. Oktober 2021:

Angeblicher Release im November

Wann bringt GTA Remastered Trilogy auf den Markt? Wann wird die GTA-Spielesammlung ihren Release feiern? Ein neues Gerücht macht die Runde, dass GTA Remastered Trilogy einen Release tatsächlich noch für 2021 anpeilt. Was ist dran?

Die bisher noch unbestätigte GTA-Spielesammlung von Rockstar Games wurde in Südkorea der Bewertungsagentur vorgelegt, also deutet einiges darauf hin, dass der Release von GTA Remastered Trilogy tatsächlich die nächsten Monate stattfinden könnte.

Obwohl sich bei Rockstar derzeit alles um die GTA 5 Remastered and Enhanced Edition dreht, die niemand so recht haben möchte, hält der Entwickler alle anderen GTA-Projekte unter Verschluss. Dazu gehört auch GTA 6, dass Gerüchten zufolge (und einem Marketing-Plan von Take Two) erst 2025 kommen wird.

Zu der GTA Remastered Trilogy sollen die Spiele GTA 3, Vice City und San Andreas angehören, die in Südkorea eine Altersfreigabe-Prüfung bereits durchlaufen hat. Wie Kotaku berichtet, soll diese Sammlung der Action-Spiele bereits im November 2021 ihren Release haben.

Ursprünglicher Artikel vom 22. August 2021:

GTA Remastered Trilogy wird dieses Jahr möglicherweise nicht kommen!

Letzte Woche gab es Gerüchte darüber, dass Rockstar Dundee die GTA-Trilogie für mehrere Plattformen remastert. Die GTA Remastered Trilogy soll angeblich Remakes von GTA 3, GTA San Andreas und GTA City City bringen, der Release-Termin wurde mit 2021 angegeben.

Die ursprüngliche Geschichte besagte, dass die drei Grand Theft Auto-Spiele möglicherweise im Oktober/November 2021 erscheinen werden, aber nun gibt es neue Informationen zum Release-Termin. Kein geringer als der Call of Duty- und Battlefield-Leaker Tom Henderson behauptet, dass die GTA Remastered Trilogy erst 2022 erscheinen wird.

GTA Remastered Trilogy: Release 2022?

Wie Tom Henderson auf Twitter antwortet, soll die Trilogie irgendwann nächstes Jahr kommen. Wie er selbst sagt “wollte er die GTA Remastered Trilogy nicht erwähnen”, weil bereits alles was “er gehört habe” bereits behandelt wurde. Der einzige Unterschied zu den bisherigen Gerüchten zu der Spielesammlung ist, dass er nicht glaubt, dass der “Startzeitrahmen korrekt ist”.

“Irgendwann im Jahr 2022”, so der bekannte Twitter-Leaker.

Wie sicher ist die Entwicklung von GTA Remastered Trilogy? Publisher Take-Two, die Muttergesellschaft von Rockstar und Herausgeber, hat drei unangekündigte Remaster bereits bestätigt. Bei einer Investorenpräsentation Anfang August wurden drei unangekündigte “neue Iterationen zuvor veröffentlichter Titel” aufgeführt. Die Projekte wurden neben der kommenden PS5- und Xbox Series X/S-Version VTA 5 sowie der geplanten eigenständigen Version von GTA Online aufgeführt.

Laut dem Original-Gerücht von Kotaku wird die remasterte Trilogie auf der Unreal Engine laufen und eine Mischung aus “neuer und alter” Grafik sein.

GTA Remastered Trilogy soll für PC, Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One erscheinen. Eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht.