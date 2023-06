GTA 6 Teaser: Neues T-Shirt in GTA Online sorgt für Aufregung

Neckt Rockstar Games einen GTA 6 Teaser oder machen sich die Entwickler einfach nur über sich selbst lustig?

Wann steigt die wilde Party zur GTA 6-Ankündigung? Möglicherweise in GTA Online. - (C) Rockstar Games; Bildmontage: DailyGame

GTA 6 Fakten

Entwickler: Rockstar Publisher: Take-Two Genre: Action Release: 31/12/2024 PlayStation

Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu GTA 6

GTA-Fans sind in heller Aufregung! Ein neues T-Shirt, das kürzlich in GTA Online eingeführt wurde, um den zehnten Jahrestag von GTA 5 zu feiern, könnte möglicherweise auf eine bevorstehende Enthüllung von GTA 6 hinweisen.

Obwohl der zehnte Jahrestag von GTA 5 noch einige Monate entfernt ist, hat Rockstar bereits damit begonnen, uns auf die Gegenstände einzustimmen, die in GTA Online zur Feier des Ereignisses hinzugefügt werden. Während wir bereits seit einigen Tagen wissen, dass Outfits basierend auf Niko, Franklin, Michael und Trevor ins Spiel kommen, wurden nun auch einige neue T-Shirts entdeckt, und einige Fans vermuten, dass sie auf das neue Grand Theft Auto-Spiel von Rockstar Games hindeuten.

GTA 6 Teaser nicht weit entfernt?

Wie Twitter-Nutzer und “ehemaliger GTA-Ermittler” InfinityBesk herausgefunden hat, zeigt eines der neuen T-Shirts, das aus dem Update extrahiert wurde, eine Reihe von Symbolen und Zahlen. Laut ihnen verbirgt sich hinter den Zahlen eine geheime Botschaft, die durch einen Decoder entschlüsselt werden kann – “Eines Tages wird alles enthüllt”.

Das ist ziemlich vage, was die tatsächliche Andeutung betrifft, aber viele Fans sind überzeugt, dass Rockstar Games damit auf die lange Wartezeit auf GTA 6 reagiert und verspricht, dass bald alles enthüllt wird. Es wäre sicherlich schön, wenn es auch einen Hinweis auf das Datum oder Ähnliches gäbe, aber zumindest zeigt es, dass Rockstar sich bewusst ist, wie lange wir bereits auf Neuigkeiten zum nächsten Teil der Serie warten.

Aliens, Insider-Witze und ungelöste Rätsel

Allerdings ist fraglich, ob es tatsächlich eine Andeutung für GTA 6 ist. Es ist erwähnenswert, dass abgesehen von der geheimen Botschaft nichts darauf hinweist, dass es mit Vice City oder irgendetwas außerhalb von Los Santos in Verbindung steht. Tatsächlich sehen einige der Symbole auf dem Shirt aus wie Aliens, was bedeutet, dass es auch ein Insider-Witz auf die Alien-Auftritte in GTA 5 und GTA Online und das ungelöste Rätsel des Mount Chiliad sein könnte. “Eines Tages wird alles enthüllt” könnte sicherlich auch darauf zutreffen oder sogar auf eine Art Alien-DLC für GTA Online.

Trotzdem scheint es so, als ob Rockstar Spaß daran hat, die Spieler, die auf Neuigkeiten zu GTA 6 warten, ein wenig zu necken. Wie Twitter-Nutzer that1detectiv3 zeigt, steht auf einem weiteren T-Shirt, das aus dem Update extrahiert wurde, “Rockstar Says Relax”. Dies scheint sowohl auf das berühmte “Frankie Says Relax”-Shirt anzuspielen als auch eine Botschaft von Rockstar zu sein, dass wir ihnen vertrauen und geduldig auf die offizielle Ankündigung warten sollen, die hoffentlich noch in diesem Jahr erfolgt.

GTA 6 (oder einfach nur Grand Theft Auto) befindet sich bei Rockstar Games in Entwicklung. Laut dem Publisher Take-Two gibt es sogar ein Zeitfenster, indem der Titel erscheinen wird.