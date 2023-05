Einer der wohl größten Fortsetzungen der Videospielgeschichte: Rockstar strebt bei GTA 6 "nach Perfektion", wie Take-Two's Zelnick sagte.

GTA 6 steht vor der Tür und die Entwickler von Rockstar Games haben ehrgeizige Pläne. Laut Take-Two-CEO Strauss Zelnick ist ihr Ziel, mit dieser Fortsetzung “nach Perfektion zu streben”. Die Vorfreude auf das Open-World-Spiel steigt unaufhaltsam an, und die Frage bleibt: Wie wird Rockstar den enormen Erfolg von GTA 5 übertreffen? Eins steht fest: Das Veröffentlichungsdatum von Grand Theft Auto 6 kann gar nicht früh genug kommen!

Seit 2013 fragt man sich nicht nur, wie oft Rockstar Games GTA 5 nochmals für eine Konsolen-Generation veröffentlichten möchte, sondern auch, wie man mit GTA 6 es noch besser machen könnte. Immerhin hat GTA 5 bereits die dritte Konsolen-Generation erreicht und war dank GTA Online sehr langlebig. Der Release-Termin soll Ende 2024/Anfang 2025 sein, also mehr als 10 Jahre nach GTA 5. Eine lange Zeit. Jetzt wissen wir vielleicht mehr darüber, warum wir so lange darauf warten müssen.

Rockstar Games strebt nach Perfektion

In einer aktuellen Folge des Aarthi and Sriram-Podcasts äußerte sich Take-Two-CEO Strauss Zelnick über Rockstar Games und GTA 6. Die Frage war, wie es Take-Two und seinen Studios gelingt, ein Spielerlebnis zu schaffen, das sowohl lohnenswert als auch neu ist und gleichzeitig dem treu bleibt, was diese Serie so beliebt gemacht hat.

Zelnick erklärte: “Ich denke, das ist die Herausforderung, der sich die Leute bei Rockstar stellen. Jedes Mal, wenn es ein neues GTA gibt, muss es etwas sein, das man noch nie zuvor gesehen hat, und gleichzeitig muss es das Gefühl widerspiegeln, das wir mit Grand Theft Auto verbinden.” Die Antwort von Rockstar darauf lautet: “Strebt einfach nach Perfektion oder strebt nichts weniger als Perfektion an, und wir werden es erreichen”, fügte Zelnick hinzu.

Im Podcast spricht Zelnick weiter von anderen Take-Two veröffentlichten Spielen wie Civilization und Borderlands an.

GTA 6: Die “Suche nach Perfektion”

Um so viel Entwicklungszeit überhaupt erstmal zu bekommen, muss der Vorgänger sehr profitabel gewesen sein. Und bei GTA 5 kann man von einer wahren “Cashcow” reden. Das Open-World-Actionspiel verkaufte sich bisher über 180 Millionen Mal. Das andere Rockstar-Spiel “dazwischen”, Red Dead Redemption 2, seit 2018 immerhin 53 Millionen Mal. Manche Spiele-Franchises, die es seit Jahrzehnten gibt, verkauften sich nicht so gut.

Auf den Schultern von Rockstar hängt also ein ordentliches Gewicht. Da ist es nur verständlich, dass die Entwickler nach “Perfektion” suchen.

GTA 6 soll im Take-Two-Geschäftsjahr 2025 erscheinen. Immerhin erwartet das Unternehmen dann einen Nettoumsatz von über 8 Milliarden US-Dollar. Grand Theft Auto dürfte hier “perfekt” hineinpassen.