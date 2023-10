GTA 6 kurz vor der Ankündigung? – Warum wir ganz lange auf GTA 7 warten werden…

Irgendwie wartet die halbe Welt auf die Ankündigung von GTA 6, dass wohl irgendwann zwischen Ende 2024 und Anfang 2025 erscheinen wird. Sieht man sich die Zeitspanne zwischen GTA 5 und GTA 6 an, dann weiß man, dass GTA 7 wohl nicht nur eine Konsolen-Generation “dauern” wird, sondern vielleicht erst im nächsten Jahrzehnt (ab 2030) erscheinen wird. Oder gar noch später!

Rockstar Games, der Entwickler hinter der legendären Grand Theft Auto-Serie, könnte nach der Veröffentlichung des nächsten Grand Theft Auto eine außergewöhnlich lange Pause einlegen.

Erfolg von GTA 5 ist Schuld, dass wir so lange warten mussten!

Seit 1997 gibt es GTA-Spiele. Seitdem gab es auch einige Spin-Offs und nummerische Ableger. Doch seit 2013 sind Neuveröffentlichungen, dank dem Erfolg von GTA 5 und vor allem GTA Online ins Hinterland getreten. Es gab keine. Immerhin handelt es sich bei GTA 5 um eines der meistverkauften Spiele aller Zeiten und erfreut sich auch über ein Jahrzehnt nach seiner Veröffentlichung weiterhin großer Beliebtheit.

So beliebt, dass es bereits zwei “Next-Gen-Versionen” gab. Einmal in der PS4- und Xbox One-Ära und einmal in der PS5- und Xbox Series-Ära. Unglaublich, oder? Aber genau das ist der Grund, warum es “neue Spiele” der Spielserie in Zukunft kaum geben wird.

GTA 7 klingt schon fast nach Science-Fiction

Der Zeitabstand zwischen den GTA-Spielen hat sich in den letzten Jahren erheblich verlängert. Bis zur Veröffentlichung von GTA 6 würden etwa 11 bis 12 Jahre zwischen den Spielen der Hauptserie und 6 bis 7 Jahre zwischen neuen Rockstar-Titeln vergangen sein, da Red Dead Redemption 2 2018 veröffentlicht wurde. Dies zeigt, dass die Entwicklung von Videospielen, insbesondere im Umfang, den Rockstar Games anstrebt, immer mehr Zeit in Anspruch nimmt.

Es wird sogar gemunkelt, dass Rockstar Games nach dem Release von GTA 6 eine Pause mit der erfolgreichen Videospielserie einlegen wird, die bereits einige Titel hervorgebracht hat:

Grand Theft Auto (1997) Grand Theft Auto: London 1969 (1999) Grand Theft Auto: London 1961 (1999) Grand Theft Auto 2 (1999) Grand Theft Auto III (2001) Grand Theft Auto: Vice City (2002) Grand Theft Auto: San Andreas (2004) Grand Theft Auto Advance (2004) Grand Theft Auto: Liberty City Stories (2005) Grand Theft Auto: Vice City Stories (2006) Grand Theft Auto IV (2008) Grand Theft Auto: The Lost and Damned (2009) Grand Theft Auto: Chinatown Wars (2009) Grand Theft Auto: The Ballad of Gay Tony (2009) Grand Theft Auto V (2013)

Wann wird GTA 7 erscheinen?

Nachdem man davon ausgehen kann, dass 2024/2025 GTA 6 erscheinen wird, wäre ein neues Hauptspiel – wenn gleich danach die Entwicklung starten würde – in 5 bis 7 Jahren “fertig”. Doch dem wird nicht so sein. Rockstar Games könnte sich Red Dead Redemption widmen oder gar einer völlig neuen Spielemarke. Und nachdem GTA 5/GTA Online schon so erfolgreich war und sich über ein Jahrzehnt “gehalten” hat, wird irgendwann das Jahr 2035 sein und man sich immer noch wundern, warum Rockstar noch kein Grand Theft Auto 7 angekündigt hat.

Sollten eure Kinder gerade mit der Schule begonnen haben, könnt ihr ihnen vielleicht zum Auszug eine digitale Kopie von GTA 7 schenken. Mehr oder weniger hat der Erfolg des “Live-Service-Teils” von GTA 5 die nummerischen Einzelspieler-Erlebnisse gekillt. Wenn Rockstar klug ist, dann wird das nächste Grand Theft Auto auch nur so heißen und nicht GTA 6, dann hätten wir auch die Gewissheit, dass die Zahlenspiele vorbei sind.