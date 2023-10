GTA 6 Insider enttäuscht: Kein Release-Termin in Sicht

Die Spannung steigt und die Erwartungen sind hoch, doch es gibt schlechte Nachrichten: Ein Insider hat Hinweise darauf gegeben, dass das langersehnte GTA 6 möglicherweise erst später erscheint als gedacht. Der Release-Termin für GTA 6 ist nach den neuesten Informationen nicht im Jahr 2024 in Sicht.

Ich weiß, man kann es fast nicht mehr hören. Allerdings ist diese Meldung, wie alle über GTA 6 (außer das es sich in Entwicklung befindet) reine Spekulation. Bisher hat sich Rockstar Games dazu noch nicht geäußert!

Die Enthüllung von GTA 6 und der Release-Termin: Was glauben wir zu wissen?

Es wurde viel spekuliert, dass der Enthüllungstrailer von GTA 6 in diesem oder im nächsten Monat zusammen mit einem Veröffentlichungsdatum für das Jahr 2024 veröffentlicht wird. Das wäre die Nachricht, auf die viele Fans gewartet haben. Aber die Uhr tickt, und es scheint unwahrscheinlich, dass dies noch in diesem Jahr geschieht, insbesondere angesichts der bevorstehenden Finanzmitteilung am 7. November.

Ein Insider von Rockstar Games hat die Nervosität der Fans verstärkt, indem er angedeutet hat, dass es unwahrscheinlich ist, dass das Spiel in diesem Jahr angekündigt wird. Wenn dies der Fall ist, verschiebt sich der Release-Termin wahrscheinlich auf 2025. Die Quelle dieser Informationen ist “Legacy Killa HD” (via Reddit.com), ein populärer YouTuber, der mit Rockstar Games verbundene Gerüchte aufgreift.

Warum soll GTA 6 nicht mehr 2024 erscheinen? Laut ihm sind die Entwickler bei Rockstar Games uneins darüber, ob die Ankündigung in diesem Jahr erfolgen soll, da der Druck auf den Erfolg des Spiels steigt, wenn ein Release-Fenster bekannt gegeben wird.

“Einige Entwickler wollen eine Ankündigung, aber ich weiß, dass andere das nicht tun”, sagte der YouTuber. “Soweit ich weiß, gibt es noch viel zu tun, und eine Ankündigung mit einem unvermeidlichen Veröffentlichungsfenster erhöht nur den Druck.”

Die Glaubwürdigkeit dieser Informationen ist umstritten. “Legacy Killa HD” gilt als eine vertrauenswürdige Quelle für Gerüchte, jedoch nicht als Hauptquelle in Bezug auf Rockstar Games. Das bedeutet, dass diese Informationen mit Vorsicht zu genießen sind. Dennoch gibt es bereits seit einiger Zeit Gerüchte, dass eine Veröffentlichung im Jahr 2024 immer unrealistischer wird. Basierend auf dem, was bisher gehört wurde, ist ein Release im Jahr 2025 zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlicher.

Was sagt Rockstar Games dazu?

Bisher hat Rockstar Games keine offizielle Stellungnahme zu diesen Informationen abgegeben. Es ist unwahrscheinlich, dass sich dies in absehbarer Zeit ändern wird. Doch wir halten dich auf dem Laufenden und aktualisieren die Geschichte, sobald es neue Entwicklungen gibt.

Grand Theft Auto VI (GTA 6) befindet sich bei Rockstar Games in Entwicklung. Angeblich soll es zu keinem PC-Release zum Start kommen, dafür gibt es Gerüchte für eine Nintendo Switch 2-Version.