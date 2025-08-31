GTA 6: Gerücht über 140.000 Disketten sorgt für Lachkrampf bei Rockstar-Fans

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie es wäre, ein 200-GB-Spiel auf Disketten zu spielen? Nein? Dann wird’s jetzt absurd: Ein anonymer „Insider“ behauptet auf Reddit, Rockstar Games wolle GTA 6 für PC als Collectors Edition auf Disketten veröffentlichen. Ja, richtig gelesen. Die Rede ist tatsächlich von Disketten.

Damit du eine Vorstellung hast: Bei 200 GB wären das rund 140.000 Disketten, die Fans angeblich für schlappe 250.000 US-Dollar kaufen könnten. Ein echtes Schnäppchen also, wenn man zufällig noch ein funktionierendes Diskettenlaufwerk aus den 90ern im Keller stehen hat.

GTA 6 auf Disketten? – Reddit lacht Tränen über das Gerücht

Die Community hat natürlich sofort reagiert und zwar nicht mit Begeisterung, sondern mit blankem Spott. Einer der Top-Kommentare bringt es auf den Punkt: „Source: trust me bro.“

Ein anderer Nutzer meinte ironisch: „Es ist eine SSD im Profil einer Diskette.“ Ganz klar: Die Meme-Maschinerie läuft auf Hochtouren.

Und es geht noch absurder:

Ein User scherzte, Rockstar müsse Airbus-Maschinen mieten, um die Paletten voller Disketten überhaupt an Kunden zu liefern.

Ein anderer meinte, er habe gehört, dass GTA 6 direkt auf die „Brain Console“ im Kopf gestreamt werde – kostenlos, aber mit Werbung.

Wie würde so eine Lieferung aussehen?

Stell dir vor, du bestellst GTA 6 und statt einem Download-Code fährt ein Lieferdienst-Laster vor deiner Tür vor oder besser gesagt gleich ein ganzer Konvoi. Der Postbote klingelt, du öffnest, und hinter ihm türmt sich eine Wand aus Disketten-Kartons, größer als dein Haus.

Vielleicht gibt’s dann auch noch einen kostenlosen Gabelstapler im Paket, damit du die „Collector’s Edition“ überhaupt ins Wohnzimmer bekommst. Ob man beim Kauf wohl auch einen eigenen Beluga-Frachtjet von Airbus dazubekommt?

Warum das Gerücht völliger Quatsch ist

Natürlich ist jedem klar: Das Ganze ist kompletter Unsinn. Schon seit Jahrzehnten spielt niemand mehr Spiele auf Disketten. Selbst eine einzelne Blu-ray reicht heute nicht mehr für AAA-Games – und hier reden wir von 140.000 kleinen Plastikteilen, die in der Sonne schmelzen würden, bevor du Diskette Nummer 37.456 eingelegt hast.

Aber genau darum lieben die Fans solche Gerüchte: Sie sind so übertrieben, dass sie zum Kult werden. Und Hand aufs Herz: irgendwie klingt es fast nach einer typischen Rockstar-Marketing-Aktion, oder?

Das Disketten-Gerücht ist keine echte News, sondern ein neuer Running Gag, der zeigt, wie groß die Vorfreude auf Grand Theft Auto VI ist. Fans warten seit Jahren auf den Release und überbrücken die Wartezeit mit solchen Fantasie-Leaks.

Anderen Gerüchten zu GTA 6 kann man schon mehr Glauben schenken. Immerhin soll Rockstar Games für die Entwicklung von „Wassereffekten“ im kommenden Spiel mehr zwischen 200 bis 300 Millionen US-Dollar ausgegeben haben. Klingt viel? Nun, nachdem die Gesamtkosten angeblich über 2 Milliarden US-Dollar liegen und Vice City von viel Wasser umgeben ist, könnte durchaus etwas dran sein. Ein weiteres Gerücht spricht vom dritten GTA 6-Trailer, den wir kurz vor Weihnachten 2025 erhalten sollen. Dieser Gameplay-Trailer soll dann auch die Vorbestellung für PS5 und Xbox Series einleiten.

GTA 6 erscheint am 26. Mai 2026. Wer sich über einen frühen Start via Xbox Game Pass oder PlayStation Plus gefreut hat, dem wurde jüngst ein Dämpfer gegeben.

