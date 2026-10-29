Shenmue 3 Enhanced verschoben: Diese Verbesserungen sind geplant!

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Die überarbeitete Version von Shenmue III lässt leider länger auf sich warten. Der Publisher ININ Games hat die Veröffentlichung auf 2027 verschoben. Die zusätzliche Entwicklungszeit soll es ermöglichen, technische Verbesserungen vorzunehmen und weitere Details zu optimieren.

Was ist der Grund für die Verschiebung?

Als Grund nennt der Publisher die laufenden Entwicklungsarbeiten. Das Team mache gute Fortschritte und feile an den letzten Details. Man sei sich bewusst, dass die Fans auf die überarbeitete Version warten, wolle sich jedoch genügend Zeit nehmen, um das Spiel in seiner bestmöglichen Form fertigzustellen. Weitere Details sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Wann wird Shenmue III Enhanced erscheinen?

Ursprünglich sollte Shenmue III Enhanced noch im vierten Quartal 2026 erscheinen. Nun hat ININ Games in einem Newsletter bekannt gegeben, dass sich die Veröffentlichung auf Anfang 2027 verschiebt. Einen konkreten Termin gibt es bislang nicht.

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Plattformübergreifend

Bisher erschien Shenmue III für PlayStation 4 und PC. Mit der Enhanced Edition soll sich das nun ändern. Geplant sind auch Versionen für Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2. Damit wird das Abenteuer auf weiteren aktuellen Plattformen verfügbar sein.

Welche technischen Verbesserungen sind geplant?

Die Entwickler versprechen schärfere Texturen, detailliertere Umgebungen, kürzere Ladezeiten und eine flüssigere Performance. Sofern es die jeweilige Plattform unterstützt, sollen zudem die Upscaling-Technologien DLSS und FSR zum Einsatz kommen. Auch die Anzahl der Figuren in der Spielwelt soll erhöht werden, wodurch die Umgebungen lebendiger wirken werden.

Welche Quality-of-Life-Verbesserungen sind geplant?

Neben den technischen Neuerungen sind verschiedene Anpassungen am Gameplay vorgesehen. Dazu gehören Änderungen am Ausdauersystem, die Wiederherstellung der Gesundheit vor Kämpfen und großzügigere Zeitfenster bei den für Shenmue typischen Quick-Time-Events. Darüber hinaus sollen Zwischensequenzen und Dialoge übersprungen werden können.

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Näher an die Vorgänger

Ein klassischer Kameramodus soll außerdem ein Spielgefühl ermöglichen, das stärker an die ersten beiden Serienteile erinnert. Die wesentlichen Änderungen sollen optional sein. Spieler können somit selbst entscheiden, ob sie die neuen Funktionen nutzen oder das Abenteuer näher an der ursprünglichen Spielerfahrung erleben möchten.

Rückkehr nach 18 Jahren

Shenmue III entstand unter anderem durch eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne und erschien 2019, 18 Jahre Shenmue II. Das Videospiel setzt die Geschichte von Ryo Hazuki fort, der den Mörder seines Vaters sucht. Bei seiner Veröffentlichung wirkte der Titel auf viele Spieler in einigen Bereichen bewusst altmodisch. Mit der Enhanced Edition soll das Abenteuer nun technisch modernisiert und spielerisch zugänglicher werden, ohne dabei seinen ursprünglichen Charakter zu verlieren.

Sobald ein genauer Veröffentlichungstermin für Shenmue III Enhanced feststeht, werden wir darüber berichten.

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Quelle: x.com via ShenmueVillage