Shenmue 4 doch in Entwicklung? Ein Entwicklerprofil macht Fans neue Hoffnung

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Kommt Shenmue 4 doch noch? Sieben Jahre nach dem dritten Teil sorgt ein neues Entwicklerprofil für Hoffnung. Bei YS NET, dem Studio von Shenmue-Schöpfer Yu Suzuki, wird offenbar an einem bislang unangekündigten Spiel gearbeitet. Besonders interessant sind die genannten Aufgaben: Kampfsport, Story, Minispiele und die Unreal Engine 5. Alles Dinge, die gut zu einem neuen Shenmue passen würden.

Entdeckt wurden die Angaben im beruflichen Profil des japanischen Game Designers Shinji Iwase auf der Plattform „Wantedly“. Der Entwickler arbeitet demnach seit Oktober 2025 beim Shenmue 3-Entwickler YS NET. Zu seinen Aufgaben gehört die Planung eines neuen Spiels, einschließlich der Spielsysteme, Handlung und verschiedener Minispiele.

Auch die technische Umsetzung wird erwähnt. Iwase arbeitet mit der Unreal Engine 5 und beschäftigt sich unter anderem mit der Erforschung realer Kampfkünste, um die Spielwelt und die Kämpfe glaubwürdiger zu gestalten.

Warum die Hinweise zu Shenmue 4 passen könnten?

Gerade die Kombination aus Kampfkünsten, umfangreicher Handlung und Minispielen macht den Fund interessant. Schon die ursprünglichen Shenmue-Spiele lebten davon, dass du mit Ryo Hazuki nicht nur Kämpfe bestreitest, sondern auch den Alltag einer detaillierten Spielwelt erlebst. Von Arcade-Automaten über Nebenbeschäftigungen bis zu Gesprächen mit zahlreichen Bewohnern gehörten diese Elemente stets zur Identität der Reihe.

Wie die Fanseite Shenmue Dojo berichtet, spricht außerdem die Bezeichnung als neues Spielprojekt für eine eigenständige Entwicklung. Ob es sich tatsächlich um Shenmue 4 handelt, geht aus dem Profil allerdings nicht hervor. Auch der Einsatz der Unreal Engine 5 ist kein eindeutiger Beweis. YS NET könnte ebenso gut an einer völlig neuen Marke arbeiten. Das Studio hat in der Vergangenheit schließlich auch Spiele wie Air Twister und Steel Paws entwickelt.

Yu Suzuki möchte die Geschichte von Ryo Hazuki fortsetzen

Dass Shenmue 4 grundsätzlich möglich wäre, ist schon länger bekannt. In einem Interview mit Shenmue Dojo aus dem Mai 2024 erklärte Suzuki, dass sich ein vierter Teil weiterhin in der Planungsphase befinde.

Damals stellte er allerdings klar, dass die eigentliche Entwicklung noch nicht begonnen habe. Auf die Frage, was für eine Fortsetzung notwendig wäre, antwortete er knapp: „Ein Partner.“

Ob YS NET inzwischen einen solchen Entwicklungs- oder Finanzierungspartner gefunden hat, ist nicht bekannt. Zusätzlich arbeitet das Studio gemeinsam mit ININ Games an Shenmue 3 Enhanced. Die überarbeitete Version wurde zuletzt auf Anfang 2027 verschoben. Ob das neue Entwicklerprofil mit dieser Veröffentlichung zusammenhängt, lässt sich ebenfalls nicht vollständig ausschließen.

Für Fans bleibt dennoch ein Hoffnungsschimmer. Seit Shenmue 3 aus dem Jahr 2019 wartet die Community darauf, dass Ryo Hazukis Geschichte endlich weitergeht. Vielleicht ist das neue Projekt tatsächlich der nächste Schritt. Bis dahin bleibt Shenmue 4 allerdings ein Wunsch, keine bestätigte Entwicklung.