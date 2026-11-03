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Shenmue 3: „Enhanced Edition“ rutscht ins Jahr 2027

i Shenmue 3: „Enhanced Edition“ rutscht ins Jahr 2027
Artikel von Markus Bauer +
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Shenmue 3 Enhanced schafft es nicht mehr 2026. Publisher ININ Games hat die überarbeitete Version auf Anfang 2027 verschoben. Wie das Unternehmen in einem Newsletter erklärt, benötigt das Team mehr Zeit, um die letzten Details fertigzustellen. Einen konkreten Release-Termin gibt es noch nicht. Die Enhanced Edition bringt verbesserte Grafik, kürzere Ladezeiten, mehr NPCs und überarbeitete Komfortfunktionen für PS5, Xbox Series, Switch 2 und PC. Einen offiziellen Release-Termin gibt es noch nicht. Weitere kommende Titel findest du in unserer Games-Releaseliste.

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