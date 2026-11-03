Shenmue 3: „Enhanced Edition“ rutscht ins Jahr 2027

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Shenmue 3 Enhanced schafft es nicht mehr 2026. Publisher ININ Games hat die überarbeitete Version auf Anfang 2027 verschoben. Wie das Unternehmen in einem Newsletter erklärt, benötigt das Team mehr Zeit, um die letzten Details fertigzustellen. Einen konkreten Release-Termin gibt es noch nicht. Die Enhanced Edition bringt verbesserte Grafik, kürzere Ladezeiten, mehr NPCs und überarbeitete Komfortfunktionen für PS5, Xbox Series, Switch 2 und PC. Einen offiziellen Release-Termin gibt es noch nicht. Weitere kommende Titel findest du in unserer Games-Releaseliste.