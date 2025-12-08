Shenmue 4-Leak ist „Fake“! – YS Net warnt Fans vor gefälschtem Trailer

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die Hoffnung hielt nicht lange. Ein vierminütiges Video, das angeblich erste Szenen aus Shenmue 4 zeigen sollte, verbreitete sich in den sozialen Netzwerken wie ein Lauffeuer. Die Community spekulierte, diskutierte und manche glaubten sogar, der Clip könnte ein bevorstehendes Comeback der Kultreihe andeuten.

Doch jetzt ist klar: Der Trailer ist gefälscht. In einem offiziellen Statement auf X.com (vormals Twitter) stellte YS Net unmissverständlich klar, dass das Video weder vom Studio stammt noch mit einem realen Shenmue-Projekt verbunden ist.

YS Net: „Das Video hat absolut keine Verbindung zu Shenmue 4“

Das Statement des Studios ist ungewöhnlich deutlich. YS Net schreibt:

Dieses Video hat absolut keine Verbindung zu YS NET. Außerdem hat YS NET derzeit keine Trailer, Footage oder andere Materialien zu Shenmue 4 veröffentlicht.

Besonders brisant: Der vermeintliche Trailer nutzte das offizielle Studio-Logo. Ohne Erlaubnis. Für YS Net ist das kein harmloser Fan-Trailer, sondern ein möglicher Fall von Markenrechtsverletzung und unlauterem Wettbewerb. Das Studio kündigt „angemessene Maßnahmen“ an, inklusive rechtlicher Schritte.

Die Entwickler entschuldigen sich zugleich bei den Fans für die Verwirrung und betonen, dass offizielle Neuigkeiten zu Shenmue ausschließlich über verifizierte Kanäle kommuniziert werden.

Was zeigte das Fake-Video überhaupt?

Der Clip sah auf den ersten Blick (zumindest in Standbildern) überraschend glaubwürdig aus. Zu sehen waren u. a. Ryo Hazuki beim Geschirrspülen, Minispiele wie in Shenmue III, Kampfsequenzen mit KI-Begleitern und sogar ein angeblicher Release-Hinweis für 2026 (PC, Xbox Series und PS5).

Bereits nach kurzer Zeit wurden Fans stutzig in den sozialen Medien. Es gab „unnatürliche Bewegungen“, „verzerrte Hintergründe“ oder einfach typische Artefakte von AI-genierten Material. Viele vermuteten daher früh, es handle sich um ein fortgeschrittenes KI-Video oder um einen besonders ambitionierten Fan-Fake.

Die Sehnsucht nach Shenmue 4

Die Shenmue-Reihe zählt zu den einflussreichsten Serien aller Zeiten. Erschaffen von Yu Suzuki, war sie ihrer Zeit als exklusiver Dreamcast-Titel voraus. Damals noch als „F.R.E.E.“-Videospiel bezeichnet war es so etwas wie das erste Open World-Spiel überhaupt. Es gab eine riesige, lebendige Welt, Alltagssimulation und Kampfsysteme, die später stilprägend wurden. Umrandet von einer starken Geschichte, die ursprünglich für 17 Kapitel ausgelegt war. Also 17 Spiele. Bisher haben wir 3 bekommen.

Nach dem bahnbrechenden, aber finanziell enttäuschenden Start der Serie rettete erst die Fan-bewegte Kickstarter-Kampagne Shenmue III (2019) die Reihe vor dem Vergessen. Seitdem ist es still. Kein offizielles Wort zu Shenmue 4, keine Teaser, keine Bestätigung, keine Entwicklungseinblicke. Daher war die Reaktion auf den Fake-Trailer so heftig: die Fans wollen endlich wissen, wie Ryo Hazukis Geschichte weitergeht.

Nein, Shenmue 4 wurde nicht geleakt. Nein, das Video ist nicht offiziell. Doch was bleibt? Die riesige Reaktion zeigt, wie stark die Fanbase weiterhin ist und wie groß das Interesse an Shenmue 4 wäre, sollte es eines Tages doch Realität werden.

YS Net betont: Wenn es echte Neuigkeiten gibt, werden sie selbst sie veröffentlichen. Bis dahin heißt es: Geduld bewahren.

