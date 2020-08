Shenmue-Fans aufgepasst: Die Geschichte wird fortsetzt

Nach 18 Jahren seit der Veröffentlichung von Shenmue 2 für die Sega Dreamcast wurde Shenmue 3 schließlich im November 2019 veröffentlicht und von Fans und Kritikern gemischt aufgenommen. Während einige es für seine Treue zur Originalserie und seine erfrischende Hingabe lobten, genau das nachzubilden, was die Dreamcast-Spiele so großartig gemacht hat, dachten viele auch, dass diese genaue Hingabe zu seinem Nachteil war und dass sich die Serie jetzt veraltet fühlte. Obwohl der Erfolg von Shenmue 3 schwer einzuschätzen war, da die Verkäufe des Spiels nicht die Kopien enthalten, die an Kickstarter-Unterstützer gesendet wurden, wäre es nicht zu schockierend anzunehmen, dass Shenmue 3 kein finanzielles Kraftpaket war. Trotzdem scheint es, dass wir nicht den letzten von Ryo Hazukis Suche nach Rache für seinen Vater gesehen haben.

Resident Evil: Village und PlayStation 5-Leaker Dusk Golem (auch bekannt als AestheticGamer) hat gesagt, dass eine Ankündigung im Zusammenhang mit Shenmue „innerhalb der nächsten Wochen“ kommt. Während Dusk Golem nicht geklärt hat, was genau die Ankündigung beinhalten wird, sagte er einfach: „Mir wurde gesagt, dass ich das necken kann: Jeder, der sich für Shenmue und seine Geschichte interessiert, es gibt eine lustige, unerwartete Ankündigung, die in den nächsten Wochen kommt.“

Darüber hinaus stellte Dusk Golem klar, dass „es keine Steam-Veröffentlichung von Shenmue 3 ist, es ist etwas Neues.“ Es wird kein Shenmue 4, so der Leaker. Fans sollten also die Lauscher aufstellen.

Was told I can tease this: Anyone who cares about Shenmue and its story, there's a fun kinda' unexpected announcement coming within the next few weeks.

