Shenmue: Gigantische Werbung am New Yorker Times Square bittet um Teil 4!

Die epische Videospielreihe Shenmue würde zur Weitererzählung ihrer epischen Geschichte ein Ende benötigten. Leider mangelt es nicht am Schöpfer, Studio oder Fans, sondern an den Geldgebern. Nun haben die Fans eine gigantische Werbung mit der Bitte zur Realisierung geschalten.

Shenmue Fans haben es schwer. Nach den ersten beiden Teilen war die Geschichte von Ryo Hazuki noch nicht zu Ende erzählt. Es dauerte 18 lange Jahre bis zur Veröffentlichung von Shenmue 3. Zum Start der Entwicklung hierfür hat es allerdings auch schon eine Kickstarter Kampagne benötigt. Leider wurde die Geschichte auch im dritten Teil nicht zu Ende erzählt. Nun zeigen sich die Fans noch einmal zu allem bereit und haben eine Werbefläche am New Yorker Times Square gemietet und bitten darin um eine erneute Shenmue Fortsetzung.

Der Schöpfer Yu Suzuki und das unabhängige Studio Ys Net sind natürlich an der Fortführung der Geschichte interessiert. Allerdings werden dringend noch Partner benötigt. Nachdem die Fans schon einmal mit Kickstarter ihre ewige Treue gezeigt haben, machen sie es diesmal mit einem Hilferuf mitten in New York auf dem Time Square.

Broadcast live during our #Shenmue Day stream, #LetsGetShenmue4 hit the streets of New York with a full on 15 second advertisement on Times Square! 🏙️

Shenmue fans do some insane things to try and get recognised…are you watching @SEGA @SEGA_OFFICIAL?👀 pic.twitter.com/gzfLzQWZb9

— Shenmue Dojo 🐉 (@Shenmue_Dojo) June 4, 2024