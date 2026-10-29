GTA 6: Wer steckt hinter der Botschaft auf Verkehrsanzeigen in Miami?

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Ein Bild einer angeblichen Verkehrsanzeige mit einer Mahnung vor Alkohol am Steuer und einem Countdown zur Veröffentlichung von GTA 6 sorgt im Internet für Aufsehen. Ob es sich tatsächlich um eine Marketingaktion von Rockstar Games handelt, ein Fan oder die Verkehrsbehörde dahintersteckt oder ob das Bild gefälscht ist, ist bislang unklar.

Don’t Drink & Drive!

Auf den digitalen Anzeigetafeln amerikanischer Autobahnen können unterschiedliche Botschaften eingeblendet werden. Nun ist ein Foto aufgetaucht, auf dem eine Warnung vor Alkohol am Steuer zu sehen sein soll. Ungewöhnlich wird die Botschaft durch den Zusatz, dass GTA 6 in einem Monat erscheint.

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Wo steht diese Anzeigetafel?

Die Anzeige soll im US-Bundesstaat Florida zu sehen gewesen sein. Miami gilt als wichtige Vorlage für Vice City, den Schauplatz des kommenden Videospiels. Kaum ein passenderer Ort für eine solche Botschaft. Allerdings ist auch der genaue Standort der Anzeigetafel unbekannt.

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Wer steckt hinter der Anzeige?

Wer tatsächlich hinter der Anzeige steckt, ist bislang unklar. Dass Rockstar Games die Botschaft in Auftrag gegeben hat, ist denkbar, aber nicht bestätigt. Schließlich handelt es sich um eine Verkehrsanzeige, für deren Inhalte möglicherweise die zuständigen Verkehrsbehörden verantwortlich sind. So lässt sich derzeit weder die Echtheit des Fotos bestätigen noch feststellen, ob es sich um eine offizielle Werbeaktion handelt. Ebenso ist nicht ausgeschlossen, dass die Aufnahme manipuliert wurde oder von einem Fan stammt.

Die heißeste Marketingphase

Das bisherige Marketing für GTA 6 war unter anderem in New York sichtbar. Dort zieren zahlreiche Plakate Manhattan. Außerdem gibt es ein großflächiges Wandbild in Brooklyn. Ob die angebliche Verkehrsanzeige Teil derselben offiziellen Marketingkampagne ist, bleibt offen. Angesichts der fehlenden Bestätigung lässt sich darüber bislang nur spekulieren.

GTA 6 steht kurz vor der Veröffentlichung

GTA 6 ist der nächste Teil der erfolgreichen Open-World-Reihe von Rockstar Games. Das Spiel führt in den fiktiven US-Bundesstaat Leonida, dessen bekanntester Schauplatz Vice City stark an Miami angelehnt ist. Im Mittelpunkt stehen die beiden Hauptfiguren Jason Duval und Lucia Caminos. Die Veröffentlichung ist für den 19. 11.2026 auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S geplant. Der Titel wird bereits fleißig vorbestellt:

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Quelle: x.com via InternetHOF