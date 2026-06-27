GTA 6: Fans zahlen auf eBay mehr, obwohl es gar keinen Engpass gibt

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

GTA 6 ist endlich vorbestellbar. Für viele Fans ist das ein wichtiger Moment, denn nach Jahren voller Trailer-Analysen, Gerüchte und Preisdebatten kann Rockstars nächstes Open-World-Spiel nun tatsächlich gekauft werden. Doch genau dieser Hype sorgt jetzt für eine ziemlich absurde Situation. Einige Käufer zahlen auf eBay bereits mehr als den offiziellen Preis für GTA 6-Vorbestellungen. Und das, obwohl es derzeit keinen echten Engpass gibt. Das Spiel ist nicht ausverkauft. Es gibt keine limitierte Disc im klassischen Sinn. Und die Vorbestellung ist ganz normal über offizielle Händler und digitale Stores möglich.

Laut einem Bericht von Dexerto wurden auf eBay bereits mehrere GTA 6-Vorbestellungen über dem offiziellen Verkaufspreis verkauft. Besonders kurios: Dabei handelt es sich offenbar nicht um seltene Sammlerware, sondern um reguläre Vorbestellungen.

Was ist die letzten Tage passiert? Rockstar Games hat die Vorbestellungen zu Grand Theft Auto VI am 25. Juni gestartet. Die Standard Edition kostet 79,99 Euro, die Ultimate Edition 99,99 Euro. Trotzdem gibt es mehrere abgeschlossene eBay-Verkäufe, bei denen Käufer mehr bezahlt haben. Eine Vorbestellung für PS5 oder Xbox Series X/S soll für 137,92 US-Dollar verkauft worden sein, zusätzlich mit Versandkosten von 21,94 US-Dollar. Ein anderes PS5-Angebot ging demnach für 120 US-Dollar plus Versand weg.

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Auch weitere Standard-Versionen lagen über dem offiziellen Preis. Dexerto nennt unter anderem Verkäufe für 87,90 US-Dollar, 93,22 US-Dollar plus Versand und 101,19 US-Dollar. Selbst eine Ultimate Edition soll leicht über dem offiziellen Preis verkauft worden sein. Kurios.

Das Absurde: Es gibt keinen echten Mangel

Normalerweise funktionieren Scalper (Wiederverkäufer) bei knapper Ware. Konsolen, limitierte Collector’s Editions oder begehrte Hardware werden gekauft und teurer weiterverkauft, weil nicht genug Stück verfügbar sind. Bei GTA 6 sieht die Situation aber anders aus.

Das Spiel kann weiterhin offiziell vorbestellt werden. Dazu kommt: Die physische Version ist zum Start offenbar keine klassische Disc-Fassung. Rockstar schreibt in den Vorbestelldetails zur physischen Ausgabe, dass keine Disc in der Box enthalten ist. Stattdessen handelt es sich um einen Download-Code. Damit gibt es keinen klassischen Disc-Engpass. Keine seltene Erstauflage. Keine besondere Retail-Fassung, die sofort vergriffen wäre. Wer jetzt bei eBay mehr bezahlt, zahlt also offenbar vor allem für Bequemlichkeit, Unwissenheit oder Panik.

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Scalper nutzen den Hype, die Unsicherheit rund um Editionen, Preise und physische Fassungen aus. Viele Spieler lesen nur „GTA 6 Vorbestellung“ und handeln schneller, als sie vergleichen. Das ist besonders bitter, weil es hier keinen offensichtlichen Vorteil gibt. Wer eine überteuerte eBay-Vorbestellung kauft, bekommt nicht früher Zugang. Der digitale Preload startet laut Rockstar am 12. November 2026. Spielen lässt sich GTA 6 trotzdem erst zum offiziellen Release am 19. November 2026.

GTA 6 zeigt, wie groß die Nachfrage wirklich ist

Trotzdem sagt diese eBay-Situation viel über den Hype aus. Wenn Spieler schon für normale Vorbestellungen mehr bezahlen, obwohl sie das Spiel offiziell günstiger bekommen, zeigt das, wie außergewöhnlich die Nachfrage ist. Rockstar Games muss dafür nicht einmal künstliche Knappheit erzeugen. Der Name GTA 6 reicht offenbar aus, damit manche Käufer Angst haben, etwas zu verpassen. Genau diese Angst ist bei einem digitalen oder Code-basierten Produkt eigentlich unnötig.

Für Spieler bleibt deshalb ein einfacher Rat: Nicht vorschnell auf eBay oder anderen Plattformen kaufen. Gerade bei einem Spiel wie Grand Theft Auto VI werden viele Angebote auftauchen, die teurer, unklar oder schlicht unnötig sind. Wer normal vorbestellt, spart Geld und vermeidet unnötige Aufschläge.

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