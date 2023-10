GTA 6: Bekommt der Einzelspieler DLC-Erweiterungen?

GTA 6 Fakten

Grand Theft Auto VI (GTA 6), das Spiel, auf das Fans weltweit sehnsüchtig warten, könnte mit einem Feature aufwarten, das in seinem Vorgänger, GTA V, fehlte: Einzelspieler-DLCs. Die Ankündigung von GTA 6 ist ein Ereignis, auf das viele Spieler geduldig warten. Obwohl ein offizielles Veröffentlichungsdatum noch auf sich warten lässt, sind die Erwartungen an das Spiel immens.

Wann wird GTA angekündigt? Einige Insider vermuten, dass die offizielle Enthüllung kurz bevorsteht. Immerhin gibt es einen Finanzbericht von Take-Two Interactive, der für den Zeitraum zwischen Ende 2024 und Anfang 2025 einen enormen Umsatzsprung prognostiziert. Dieser würde nur durch den Release von GTA 6 in diesem Zeitraum erklärbar sein.

GTA 6 könnte Einzelspieler-DLC-Inhalte populär machen wie nie

Die Spekulationen werden in der GTA-Community immer lauter, während wir auf Neuigkeiten von Rockstar Games warten. Doch kürzlich hat ein vertrauenswürdiger GTA-Insider, “Tez2”, Informationen geteilt, die die Vorfreude der Fans weiter anheizen. Er enthüllte, dass Rockstar bereits Erweiterungen für GTA 6 plant. In der Vergangenheit war ein Story-DLC für GTA 5 in Planung, wurde jedoch aufgrund des enormen Erfolgs von GTA Online letztendlich verworfen. Doch dieses Mal könnte die Geschichte anders verlaufen, da Rockstar die ungeheure Erwartungshaltung bereits kennt.

“Rockstar hatte schon lange vor der Veröffentlichung episodische Inhalte, auch bekannt als Einzelspieler-DLC, für [GTA] V geplant”, so der Insider im GTA-Forum. “Die Pläne änderten sich etwa Mitte bis Ende 2014. Sie haben vielleicht von den drei Episoden gehört, die sie geplant hatten, aber es gab noch mehr. Der Punkt ist, dass Rockstar den gleichen Plan verfolgte wie für [GTA] IV. Der GTA Online-Boom war unerwartet. Nun, für GTA VI, es ist anders. Es wird nicht unerwartet sein. Und nach dem, was wir gehört haben und was Jason Schreier gesagt hat, verfolgt Rockstar bereits den gleichen Plan. Episodischer Inhalt mit neuen Kartenaktualisierungen und -Erweiterungen. Das würde dazu beitragen, die Krise zu reduzieren. Ich denke also, dass wir Einzelspieler-Updates genauso häufig sehen werden wie Online-Updates. Und den ersten großen DLC innerhalb von ein oder zwei Jahren nach der Veröffentlichung.”

Das nächste Grand Theft Auto wird mächtig groß werden…

Es wird angenommen, dass GTA 6 während seiner Entwicklung einige Kürzungen in Bezug auf den Umfang erfahren hat, um Probleme zu vermeiden und das Spiel pünktlich zu liefern. Doch dies bedeutet nicht zwangsläufig, dass verworfene Inhalte in der Versenkung verschwinden. Es besteht die Möglichkeit, dass diese Inhalte zu einem späteren Zeitpunkt als Einzelspieler-DLCs wiederauftauchen. Dies könnte den Spielern frische Orte und Städte bieten und die Lebensdauer von GTA 6 über Jahre hinweg verlängern. Immerhin erwartet niemand GTA 7 vor 2040…

Das nächste Grand Theft Auto befindet sich bei Rockstar Games in Entwicklung. Und immerhin ist sich ein GTA 5-Schauspieler sicher, dass sich das warten lohnen wird!