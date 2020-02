Grand Theft Auto 5: Welches der drei Enden ist nun Kanon für GTA 6?

GTA 5 - (C) Rockstar

Jedes der drei Endungen von Grand Theft Auto 5 hat ganz unterschiedliche Konsequenzen: Es rettet oder tötet einen oder mehrere der Protagonisten. Fans der Serie möchten daher natürlich wissen, welches Ende Rockstar als Teil des offiziellen Kanons betrachtet. Der Entwickler hat nicht direkt angegeben, welches GTA 5-Ende “wahr” ist, aber die Fans haben einige solide Theorien darüber aufgestellt, was wirklich mit Trevor, Franklin und Michael passiert ist.

Es gibt zwar Hinweise darauf, welches Ende das “echte” ist, es wird jedoch wahrscheinlich erst offiziell bestätigt, wenn einer oder alle GTA 5-Protagonisten im nächsten Spiel Cameo-Auftritte haben, die bestätigen, ob sie gelebt haben oder gestorben sind. Das heißt, vorausgesetzt, GTA 6 findet nach GTA 5 statt. Gerüchte über Grand Theft Auto 6 platzieren es jedoch in einer Vice-Stadt aus den 80er Jahren, sodass dies möglicherweise nicht der Fall ist. Wenn GTA 6 in die Zeit der 1980er Jahre zurückspringt, bleiben den Fans nur Hinweise von GTA 5 und Grand Theft Auto Online, welches GTA 5-Ende wahr war.

Am Ende von GTA 5 bitten die Protagonisten Steve Haines und Devin Weston Franklin, Trevor und Michael zu töten. Der Spieler hat dann drei Möglichkeiten: Höre auf Steve und töte Trevor (“A”), höre auf Devin und töte Michael (“B”) oder verzichte auf beide Optionen, indem du dich mit Trevor und Michael zusammenschließt, um alle verbleibenden Feinde auszuschalten (“C”). Viele Fans argumentieren, dass C nicht nur das eine Ende ist, das für Franklins Charakter Sinn macht, sondern auch mit den Enden früherer GTA-Spiele übereinstimmt, da alle Protagonisten alle über ihre Feinde triumphieren. Das und die Tatsache, dass es das Ende mit dem ausführlichsten Inhalt ist, hat die meisten Fans davon überzeugt, dass C das kanonische Ende von GTA 5 ist. Es gibt jedoch noch einige konkrete Beweise, die auf Option C hinweisen.

Noch mehr Hinweise in GTA Online

Vor der Veröffentlichung von GTA 5 im Jahr 2013 enthüllte Rockstar mehrere Artworks aus dem Spiel. Unter ihnen befand sich ein Bild namens “The Trunk”, das Michael, Franklin und Trevor zeigt, die über dem Kofferraum eines schwarzen Autos stehen. Das Titelbild dieser Meldung. Dies bezieht sich eindeutig auf die letzte Szene des Endes von C, als die drei Protagonisten Devin Weston von einer Klippe im Kofferraum seines schwarzen Autos stoßen. Für sich genommen wäre dies nicht allzu bedeutsam, aber es ist das einzige offizielle Kunstwerk, das vor oder nach dem Spiel veröffentlicht wurde und sich speziell auf eines der Endungen bezieht. Fans berichten auch über Szenen von Ende C, die in Pre-Release-Trailern erschienen sind.

Der überzeugendste Fall für das Beenden von C stammt jedoch vom GTA Online Diamond Casino & Resort DLC. GTA Online fand ursprünglich vor den Ereignissen der GTA 5-Story statt, aber Aktualisierungen seit der Veröffentlichung des Modus haben Ereignisse nach der Story eingeführt. Im Casino-Update erzählt Tao Cheng, der Anführer der Los Santos Triad, den Spieler, dass er eine Schießerei in einem Pacific Bluffs Beach Club überlebt hat. Dies ist ein Rückruf zu einem Ereignis, das nur in GTA 5 bis C stattfindet, wo die Protagonisten Taos Vater Wei Cheng im Beach Club aufspüren und töten. Wenn Spieler den Hangar im GTA Online: Smuggler’s Run DLC kaufen, teilt ihnen ein NPC mit, dass Trevor noch am Leben ist, und schließt das Ende von A aus. Die Zeitleiste von GTA Online ist etwas chaotisch, daher ist es schwer zu sagen, ob man alles so richtig interpretieren kann. Auf jeden Fall scheint das Ende “C” das wirkliche Ende darzustellen. Vermutet man.

GTA 5 erschien erstmals am 17. September 2013 für Xbox 360 und PlayStation 3.