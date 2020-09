Gigabyte enthüllt kommende Karten der Nvidia RTX 30-Serie mit mehr Speicher

Die Schöpfer von The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, DOOM, Dishonored, Quake, Starfield, Prey, The Evil Within und Dishonored wechseln unter das Banner von den Xbox Game Studios. Was für eine Ansage! Insgesamt 8 Entwickler-Teams von Bethesda, darunter Arkane, Zenimax, id Software und Tango Gameworks werden zukünftig die Xbox-Plattformen antreiben. Über den Xbox Wire veröffentlichte Microsoft…