Counter-Strike 2: NVIDIA Reflex optimiert die Systemlatenz um bis zu 35%

Millionen Spieler weltweit haben darauf gewartet: Counter-Strike 2 ist endlich verfügbar. NVIDIA bietet beeindrucke Frameraten.

Heute hat Steam-Herausgeber Valve Counter-Strike 2 veröffentlicht. Dies bedeutet den größten technischen Sprung in der Geschichte von Counter-Strike, der CS:GO (Global Offensive) auf die Source 2-Engine umstellt, wobei neuere Grafik-APIs für eine verbesserte Wiedergabetreue und Reaktionsfähigkeit genutzt werden.

Nvidia-Grafikkartenbesitzer sind hier im Vorteil: NVIDIA hat mit Valve zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass die Systemlatenz, die für den Sieg entscheidend ist, mit der zusätzlichen Implementierung von NVIDIA Reflex auf ein absolutes Minimum reduziert wird.

Counter-Strike 2: Sieg wird in Millisekunden gemessen

In kompetitiven Shootern wie Counter-Strike 2 ermöglichen höhere Frames per Sekunde und eine geringere Systemlatenz eine schnellere Zielerfassung, eine schnellere Reaktion und eine höhere Zielgenauigkeit. Die GeForce- RTX- 40- Serie liefert das ultimative Counter-Strike-2-Erlebnis – niedrigste Latenz mit NVIDIA Reflex (unter 15ms PC-Latenz) und höchste FPS. Spieler mit kompatiblen GPUs können NVIDIA Reflex in Counter-Strike 2 aktivieren, um die Systemlatenz um bis zu 35 Prozent zu reduzieren.

Was ist NVIDIA Reflex?

NVIDIA Reflex reduziert die Systemlatenz, so dass deine Aktionen schneller ausgeführt werden, was dir einen Wettbewerbsvorteil in Multiplayer-Matches verschafft und Einzelspielertitel reaktionsschneller und angenehmer macht. NVIDIA Reflex wird mittlerweile von mehr als 50 Millionen Spielern pro Monat genutzt, ist für 9 der Top 10 kompetitiven Shooter verfügbar und wird von 90 Prozent der GeForce-Spieler in über 80 unterstützten Titeln genutzt.

Womit kann die Latenz gemessen werden? Um die Latenz in Counter-Strike 2 testen zu können, empfiehlt Nvidia die Verwendung des “NVIDIA Frameview Tools”, um möglichst genaue Ergebnisse zu erzielen. “NVIDIA LDAT” ist ebenfalls erhältlich, um ein möglichst professionelles Test-Erlebnis zu erhalten.

Counter-Strike 2 ist kostenlos für Steam (Windows PC) verfügbar.

Quelle: Pressemitteilung