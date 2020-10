GeForce RTX 3070 von Nvidia wird um 2 Wochen verschoben

Ich hatte bereits zu Zeiten der ersten Staffel Stranger Things gesagt „Man oh man, dieses junge Mädel kann Schauspielen! Da könnten sich Erwachsene teilweise was abschauen!“ Die Rede ist natürlich von Millie Bobby Brown die Hauptdarstellerin in Enola Holmes. Sie spielt hier an der Seite von Henry Cavill (Man of Steel, Justice League) der Sherlock verkörpert,…