AMD RX 6000: Technische Daten der neuen Grafikkarte durchgesickert

Nach den Vorschlägen von AMD, dass die Einführung der RDNA 2-basierten Grafikkarten der RX 6000-Serie eine bessere Versorgung als die Einführung der RTX 3090- und RTX 3080-Modelle von Nvidia bietet, sind neue Informationen zu den Spezifikationen bekannt geworden, aus denen sich die Produktreihe zusammensetzt. Der Leak enthält Informationen zu den Spezifikationen von zwei der erwarteten drei Navi-GPUs.

Das Leck wurde vom Reddit-Benutzer stblr zusammengestellt, der die Details durch Reverse Engineering-Informationen in den MacOS-Treibern von AMD zusammensetzte. Dies bedeutet, dass die Informationen wahrscheinlich weitaus zuverlässiger sind als ein typischer Leak oder ein Gerücht. Die am meisten erwarteten Informationen betreffen die Navi 21-GPU, auch bekannt als das Flaggschiff „Big Navi“, die 80 Recheneinheiten (CU) haben werden. Wenn das Verhältnis mit den aktuellen AMD-Karten gleich bleibt, bedeutet dies 5120 Stream-Prozessoren, von denen jeder einen Boost-Takt von 2,2 GHz hat.

In Bezug auf die Gesamtleistung berechnet die Wccftech, dass 5120 Stream-Prozessoren und ein Boost-Takt von 2,2 GHz 22,5 TFLOPS entsprechen, verglichen mit 29,8 TFLOPS für den Nvidia RTX 3080, eine Lücke von etwas mehr als 32%. Die Navi 22-GPU der mittleren Ebene verfügt über die Hälfte der CUs von Big Navi, daher 2560 Stream-Prozessoren im aktuellen Verhältnis, jedoch mit einem schnelleren Boost-Takt von 2,5 GHz. Dies entspricht einer Leistung von 12,8 TFLOPS, etwas mehr als bei der Xbox Series X, was darauf hindeutet, dass die GPU mit 4K-Spielen gut zurechtkommt.

