Gerücht: Zeitplan für den Start der Nvidia Ada-Serie bestätigt

Logo von nVidia (c) Nvidia

Der GPU-Kampf geht weiter, während sowohl Nvidia als auch AMD sich darauf vorbereiten, in die nächste Grafikhardware-Generation einzusteigen.

Da Intel seine Arc-Desktop-Karten noch nicht auf den Markt gebracht hat, haben die beiden anderen Giganten der Branche bereits Fortschritte gemacht, wobei Nvidia seine Ada Lovelace früher als erwartet enthüllen will und AMD hofft, RDNA 3 innerhalb der nächsten Monate herauszubringen. Darüber hinaus gibt es einige Hinweise darauf, dass Jensen Huang und das Team von Nvidia bereits den Veröffentlichungsplan für Ada bestätigt haben und einige werden überrascht sein.

Laut einem kürzlich veröffentlichten Tweet des bekannten Leakers kopite7kimi besteht die Möglichkeit, dass Nvidia zuerst die RTX 4090 auf den Markt bringt. Als Antwort auf 3DCenter auf Twitter hat der Branchenleaker gesagt, dass es eine Bestätigung gibt, dass die 4090 veröffentlicht wird, gefolgt von der RTX 4080 und dann der RTX 4070. Dies unterscheidet sich ein wenig von der Einführung der aktuellen Kartengeneration da die RTX 3080 zuerst raus kam, gefolgt von der RTX 3090.

Choose B. Confirmed. — kopite7kimi (@kopite7kimi) May 29, 2022

Natürlich sollte gesagt sein, dass dies nur ein Gerücht ist und obwohl kopite7kimi allgemein als zuverlässige Quelle gilt, wenn es um Leaks geht, sollten wir allerdings auf die offizielle Ankündigung warten. Da Nvidia beabsichtigt, die RTX 40-Serie diesen Sommer, möglicherweise im Juli, vorzustellen, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Unternehmen bald ein paar Informationen herausgeben wird, welche die Details des GPU-Veröffentlichungszeitplans bestätigen können.

Nvidia bereitet sich auch darauf vor, die GTX 1650 auf den Markt zu bringen. Während die GPU-Preise weiter sinken, bleibt die Frage der Chipknappheit, die bis 2024 andauern könnte, noch offen. In Anbetracht dessen könnte es immer noch Versorgungsprobleme geben, wenn die Angebote von Nvidia und AMD verfügbar werden.

Nvidia muss sich auch gegen AMD wehren, das versucht, die Konkurrenz mit der RDNA 3 zu dezimieren. Beide Unternehmen liegen seit einiger Zeit im Streit, sodass es nach dem Erscheinen der nächsten Generation viel um die Spitze gehen wird. Da die RTX 4090 angeblich zuerst herauskommt, scheint es, als ob Nvidia mit einer seiner leistungsstärksten Grafikkarten durchstarten will und so muss die Konkurrenz möglicherweise etwas ebenso Starkes in den Ring schicken.