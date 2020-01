GDC-Umfrage: PS5 liegt vor Xbox Series X und Nintendo Switch für Videospiel-Entwickler

Switch vs. PlayStation 4 vs. Xbox One

Derzeit erscheinen für die Nintendo Switch die meisten Videospiele im Jahr. Das liegt natürlich auch daran, dass Nintendo großes Interesse an Indie-Titeln für seine Hybrid-Konsole hat. Doch was sagen die Videospiel-Entwickler für die Zukunft? Für welches System möchten sie am liebsten ein Videospiel entwickeln? Die GDC-Umfrage gibt uns eine Antwort.

Die nächste Generation von Konsolen wird Ende dieses Jahres erscheinen. Die Idee von Konsolengenerationen wird zwar immer schlimmer, weil wir neben den Standard-Versionen nun auch noch PRO-Varianten erhalten haben. Zumindest in der aktuellen Konsolen-Generation. Namen wie “Xbox Series X” lässt uns jedoch darauf schließen, dass es nicht nur bei einer Xbox-Konsole bleiben wird. Es gibt sogar Gerüchte über eine PS5 PRO, die in 4 Jahren erscheinen soll. Switch 4K (bzw. Switch PRO) steht auch im Raum. Da stellt sich die Frage: Für welche Plattform möchten die Videospiel-Entwickler am liebsten etwas herausbringen?

Vor der jährlichen GDC (Game Developers Conference) wurde in einer Umfrage gefragt, für welches System sich die teilnehmenden Entwickler am meisten interessieren. PC war bei weitem das bestplatzierte System mit 50% der Entwickler, die dafür gestimmt haben. In Sachen Konsolen liegt die PS5 mit einem ordentlichen Vorsprung von 38% bis 25% vor der Xbox Series X (immer noch als Scarlett-Codename aufgeführt). Nintendo hält das Wasser jedoch mit 37% viel enger. Für Virtual Reality interessieren sich 27%, auch ein sehr beachtlicher Markt.

Aus logischer Sicht ist dies in gewissem Sinne sinnvoll, da Sony in dieser Generation an der Verkaufsfront so dominierend war. Die meisten Entwickler erwarten wahrscheinlich eine ähnliche Situation auch für die nächste Generation. Die PlayStation 5 konnte seit 2013 über 106 Millionen Konsolen absetzen. Die Xbox One schaffte bisher “nur” 41 Millionen und die Nintendo Switch (seit 2017) liegt bei 42 Millionen verkaufter Einheiten, wie wir vor wenigen Tagen berichteten.

