Fortnite: Thor’s Hammer zerstört einen Teil der Battle Royale-Map

Fortnite Season 4 bringt Thor und andere Marvel-Skins ins Battle Royale-Spiel von Epic Games.

Cary (North Carolina), USA – Leaker enthüllten zuvor, dass es in der nächsten Staffel von Fortnite um Marvel Comics geht, und das wurde seitdem durch das neueste In-Game-Event bestätigt. Thor und Galactus erscheinen im Spiel, gefolgt von einem Riss am Himmel und der Ankunft von Thor’s Hammer Mjolnir, der einen Teil der Battle Royale-Karte in Fortnite von Epic Games zerstört hat. Fortnite Season 4 kommt.

In der Nähe von Salty Springs können Fortnite-Spieler jetzt einen großen Krater mit Thor’s Hammer finden. Der Hammer wird von einem Countdown-Timer begleitet, der vermutlich bis zum Startdatum der Fortnite Season 4 herunterzählt. Für diejenigen, die verwirrt sein könnten, begann alles damit, dass Galactus sich für seine nächste Mahlzeit auf die Fortnite-Welt konzentriert hat und Thor aufgetaucht ist, um die dort lebenden Menschen vor Galactus bevorstehender Ankunft zu warnen. Es ist durchaus möglich, dass Galactus in Season 4 größere Änderungen an der Battle Royale-Karte verursacht, aber es ist auch möglich, dass Galactus Ankunft stattdessen für das Ende der Season gespeichert wird.

Unabhängig davon wissen wir, dass Fortnite Season 4 große Story-Entwicklungen haben wird, daher sollten sich die Fans in den kommenden Tagen und Wochen auf eine Menge freuen können.

Thor hammer makes crater pic.twitter.com/T5y1qLDqHf — No Sweat Insurance (@OfficialNoSweat) August 24, 2020

Fortnite Season 4 bringt Thor und andere Marvel-Charaktere als Skins

Die Ankunft von Thor und Galactus wird wahrscheinlich die größte Entwicklung sein, die die Season 4 des Battle Royale-Titels zu bieten hat, aber es wird auch viel mehr Inhalt zum Spiel geben. Wenn man den Leaks Glauben schenken möchte, wird Fortnite Season 4 mehr Marvel-Skins für Spieler in ihre Sammlung aufnehmen, darunter Skins, die auf Wolverine und Storm von X-Men basieren, sowie Groot von den Guardians of the Galaxy. „Ich bin Groot“. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es auch einige Skins mit Thor geben wird, ganz zu schweigen von einem neuen POI, der auf dem Charakter basiert.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Fortnite Marvel-Inhalte hinzufügt. Neben den zeitlich begrenzten Avengers Modi, die im Laufe der Jahre veröffentlicht wurden, hatte das Spiel auch einige spezielle Deadpool-Herausforderungen, die die Spieler bewältigen mussten, um exklusive Inhalte basierend auf diesem beliebten Charakter freizuschalten. Fortnite wurde auch ein Captain America-Skin hinzugefügt, um den 4. Juli in den USA zu feiern.

Da Fortnite eines der beliebtesten Spiele der Welt bleibt, können Fans damit rechnen, dass die Crossover-Events im Battle Royale-Spiel fortgesetzt werden, nun ist Thor dran.

Fortnite ist ab sofort für PC, PS4, Switch und Xbox One erhältlich. PS5- und Xbox Series X-Versionen befinden sich ebenfalls in der Entwicklung. Apple und Google haben das Spiel von Epic Games entfernt, nachdem der Entwickler aus den USA einen Trick verwendet hat, um die Gebühren der Stores für In-Game-Käufe zu umgehen.