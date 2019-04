Share on Facebook

Die mit Spannung erwartete Avengers: Endgame kommt diese Woche in die Kinos, aber davor scheint eine weitere Verbindung mit Fortnite geplant zu sein. Der offizielle Twitter-Account von Fortnite hat den Slogan „Whatever it takes“, ein Zitat von Captain America im Film, mit dem Datum vom 25. April, getwittert. Das Bild zeigt auch einen Charakter mit Caps Schild.

Letztes Jahr gab es einen zeitlich begrenzten Modus, in dem Spieler das Infinity Gauntlet benutzen und sich in Thanos verwandeln konnten, der auf der ganzen Karte zerbrach. Es sollte Avengers: Infinity War vorantreiben, es schien also nur ein Anliegen, dass ein anderer Modus für Avengers: Endgame eintreten würde. Es ist möglich, dass die Ausrüstung unserer Helden diesmal eine Rolle spielt, aber wir müssen abwarten.

Trotz der Konkurrenz wie Apex Legends geht es Fortnite immer noch sehr gut. Bereits im Februar wurde ein Spitzenwert von insgesamt 7,6 Millionen Spielern angekündigt. Es gibt sogar eine Weltmeisterschaft im Kreativmodus. Stay tuned. Wir bleiben an der Sache dran!