Fortnite: Apple und Google werfen das Battle Royale-Spiele aus ihren Stores

Als Kind konnten unsere Eltern viele von uns Millennials im Sommer selten draußen, sondern meist nur drinnen an den Nintendo 64 gefesselt finden. Wir hatten Spaß an all den vielen tollen Titeln im damals neuartigen 3D-Gewand. Darunter waren viele der heute noch bekannten und zeitlosen Klassiker wie Super Mario 64 oder The Legend of Zelda:…