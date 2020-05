Fortnite: Chapter 2 Season 3 verzögert sich schon wieder!

Fortnite - (C) Epic Games

Raleigh, USA – Das Ende ist nahe, nur nicht so nahe wie gestern. Nach wochenlangen Überstunden stellt sich heraus, dass Fortnite Chapter 2 Season 2 etwas später als erwartet endet, da Epic Games bekannt gab, dass sich der Start von Season 3 um eine ganze Woche verzögert hat.

Dies geschieht nur zwei Tage, bevor die zweite Season mit der Enthüllung des mysteriösen und häufig durchgesickerten Doomsday-Geräts abgeschlossen werden sollte, das innerhalb der Agency vor dem Start der dritten Season am 4. Juni gebaut wird. Leider hat Epic Games heute bestätigt, dass „man sich bemüht, alles vorzubereiten “für die nächsten großen Änderungen.

Wann startet Season 3? Die dritte Season beginnt stattdessen am 11. Juni für Spieler des Battle Royale-Spiels.

Fortnite: Doomsday-Event verzögert sich

In ähnlicher Weise hat sich auch das wahrscheinliche Weltuntergangsereignis, das das Spiel bis zu dieser Woche heruntergezählt hat, verzögert. Dieses „einmalige Live-Event namens The Device“, das ursprünglich am 30. Mai stattfinden sollte, soll nun jedoch am kommenden Samstag, dem 6. Juni, um stattfinden. Epic Games schlägt vor, dass Spieler 30 Minuten früher erscheinen, um sich einen Platz zu sichern, da der Platz begrenzt ist.

The new launch date for Chapter 2 – Season 3 is June 11. Read more here: https://t.co/CzCGBDODUV — Fortnite (@FortniteGame) May 28, 2020

Der Fortnite-Entwickler ist bekannt für Verschiebungen, für seine neuen Seasons. Also darf man sich nicht wundern, wenn das auch in der anhaltenden COVID-19-Pandemie passiert. Immerhin sind die meisten Entwickler aus Raleigh (USA) daheim, daher auch die Verzögerung. In beiden Seasons von Chapter 2 gab es bisher lange Verschiebungen, die den „Fluss neuer Inhalte“ spürbar verlangsamten. Nur ein Problem für die Spieler des Battle Royale-Titels.

Andererseits kann nicht geleugnet werden, dass Season 2 trotzdem eine der geschäftigsten Abschnitte von Fortnite war. Seit Beginn Ende Februar wurde eine Reihe von Inhalten zum Thema Spionage eingeführt, darunter neue Standorte, die sich in den letzten drei Monaten erheblich verändert haben. Darüber hinaus wurden die Spieler mit Dingen wie Deadpool-Skins und In-Game-Events wie Travis Scotts astronomischen Konzerten und dem Debüt des neuen Trailers für den Film Tenet verwöhnt.

Fortnite kann kostenlos auf Mobilgeräten, PCs, PS4, Switches und Xbox One gespielt werden. Das Battle Royale-Spiel wird auch für die PS5 und Xbox Series X umgesetzt und wird auf die Unreal Engine 5 migriert.

Quelle: Epic Games