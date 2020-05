Fortnite: Countdown zum Doomsday Event – Season 3 ist nah!

Fortnite: Kommt eine bekannte Funktion neu zurück? - (C) Epic Games

Raleigh, USA – Fortnite könnte große Veränderungen erwarten, da eine Weltuntergangsuhr langsam auf das nächste große Ereignis des Battle Royale-Spiels zusteuert. Fast drei Jahre nach dem Start von Fortnite’s äußerst erfolgreichem Battle Royale-Modus befriedigt der kostenlose Shooter die Fans weiterhin mit einer Flut von Updates, die dem sich ständig weiterentwickelnden Multiplayer-Titel ständig neue Funktionen und Änderungen bringen. Jede Season des Spiels endete mit einer Art großem Ereignis im Spiel, das schließlich zum Tod und zur Wiedergeburt des Spiels als Fortnite: Chapter 2 führte. Was bringt Epic Games in Season 3 als nächstes?

Selbst inmitten der Quarantäne, die durch die Coronavirus- Pandemie ausgelöst wurde, finden in Fortnite weiterhin große Veranstaltungen statt, wie die jüngste Konzertveranstaltung mit Travis Scott oder die unerwartete Enthüllung von Tenets neuestem Trailer. Es hat seinen Status als Videospiel überschritten und ist zu einem legitimen kulturellen Phänomen geworden, bis zu dem Punkt, an dem auch Nicht-Spieler alles über die neuesten Entwicklungen im Spiel und Werbe-Crossover wissen. Zwischen der Aufnahme von Figuren wie John Wick und Harley Quinn, sowie beispiellos Crossover mit Medienriesen wie Star Wars hat sich Fortnite längst in der heutigen Popkultur verankert. In Raleigh, der Firmen-Zentrale von Epic Games, werden immer wieder neue „Entertainment-Deals“ – wie wir sie nennen – abgeschlossen.

Das neueste Ereignis in Fortnite wird das Ende von Chapter 2 – Season 2 signalisieren. Wie FortTory auf Twitter berichtet, wurde kürzlich am 23. Mai in der In-Game-Lobby ein Countdown-Timer aktiviert. Die Weltuntergangsuhr endet am 30. Mai. Zeit um die Map zu überfluten, wie einige Gerüchte darauf hindeuten.

The countdown has been activated in the Lobby…. The Doomsday Event will take place on May 30 at 20:05 CEST pic.twitter.com/4rLvlhxMfh — FortTory – Fortnite Leaks & News (@FortTory) May 23, 2020

Fortnite Season 3: Massive Updates und In-Game-Events brachten bisher den Erfolg

Eine der größten Stärken von Fortnite im Laufe der Jahre war, dass es seine Formel ständig ändert und zeitlich begrenzte Ereignisse und Gameplay-Ergänzungen einbringt. Basierend auf den Gerüchten rund um das Doomsday Event könnte der Seekampf ein Schwerpunkt von Chapter 2 – Season 3 sein. Das Schwimmen ist seit Beginn von Chapter 2 Teil von Fortnites Bewegung und Gameplay, aber die mögliche Hinzufügung von Booten oder gemunkelten Haifahrzeugen haben das Potenzial, die Kernkampfmechanik noch einmal komplett zu überarbeiten. Was wirklich kommt werden wir sehen. Fans des Spiels erstellen sogar Fake-Trailer auf YouTube, wie diesen hier:

Das Battle Royale-Spiel von Epic Games (Raleigh, USA) ist natürlich nicht unumstritten. Es ist kostenlos und zieht mit Skins und Battle-Pässen den Fans das Geld aus der Tasche. Wir werden sehen welche Neuerungen in Season 3 wirklich kommen, nachdem Dataminer immer wieder im Vorfeld über Season 3 „berichtet“ haben. Erst kürzlich wurde die Aim-Unterstützung für Controller-Spieler verbessert. Viele PC-Spieler spielen deswegen nicht mehr mit Maus und Tastatur.

Fortnite Season 3 startet Anfang Juni 2020.