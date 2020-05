Fortnite: Größtes Event wegen Coronavirus abgesagt

Kyoto, Japan – In den drei Jahren seit seiner Veröffentlichung hat The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo Switch) dank der Spieler, die bereit waren, sie mit anderen Zelda-Fans zu teilen, einige ziemlich epische Momente erlebt. Solche Momente sind in einer kürzlich erschienenen epischen Kampfmontage zu sehen, die ein Mashup von fast filmischem…