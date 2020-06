Fortnite als Ego-Shooter? Glitch schaltet First-Person-Modus frei

Fortnite - (C) Epic Games

Epic Games gelang mit Fortnite etwas, dass nicht viele Spiele schaffen: eine interessierte Fan-Base, die stätig gewachsen ist. Mit einzigartigen Bau-Mechaniken und großen In-Game-Events hat man die Spieler bei Laune gehalten. Der Battle Royale-Titel hat die letzten Jahre viele spannende Updates gebracht, wie jetzt die verzögerte Season 3. Doch trotz dieser vielen Updates gibt es noch immer ein paar Glitches. Mit einem dieser Fehler konnte ein Spieler nun die Perspektive des Spiels gänzlich ändern.

Nun ist Fortnite ein Ego-Shooter…

Das Battle Royale-Genre wird zunehmend gesättigt, doch Fortnite hat es geschafft, sich von der Masse abzuheben. Beim letzten Doomsday-Ereignis wurde die Karte des Battle Royale-Modus in Wasser getaucht, was zu einer merkwürdigen Panne führte. Ein Spieler hat festgestellt, dass er jetzt in der First-Person-Ansicht spielen kann, und viele fragen sich, ob dies eine Funktion ist, die später im Spiel implementiert wird.

Der Clip auf Twitter (weiter unten eingebettet) zeigt einen spannenden Kampf aus der Ego-Ansicht. Fans sind außer sich und fragen sich ob diese Funktion ins Spiel kommt.

Während diese Ansicht im Nahkampf von Vorteil zu sein scheint, haben die Spieler auf das Video mit Bedenken reagiert, wie sich dies auf die Gebäude-Mechanik im Spiel auswirken wird. Es scheint, dass die Spieler Schwierigkeiten haben würden, ihre Spitzhacke in dieser Ansicht zu sehen, aber dennoch gibt es Möglichkeiten, dieses Problem zu umgehen. Viele Fans werden sich jetzt fragen, ob diese Perspektive es irgendwann in Fortnite schaffen wird.

This guy's event GLITCHED and gave him First Person Mode! 👀@justinchad109yt pic.twitter.com/4XusAydNz6 — Merl (@Merl) June 15, 2020

Bisher keine Ankündigung des Entwicklers

Bis jetzt hat uns Epic Games noch nichts gesagt, das Fortnite zukünftig auch in der Ego-Perspektive gespielt werden kann. Die Bedenken einzelner Spieler sind natürlich zu berücksichtigen, aber für viele wäre ein Umschalten im Kampf von Vorteil. Was meint ihr? Soll Fortnite ein Ego-Shooter werden? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

Wir sind gespannt was Season 3 noch alles bringen wird. Immerhin wird ein Aquaman-Skin immer wahrscheinlicher.