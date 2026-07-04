30.000 Fans erwartet: Wien wird im Juli zum Gaming-Hotspot Österreichs

Michael Weingärtner Michael schreibt seit 2017 leidenschaftlich über Games, Filme und Serien. Als Level-40-Konsolero bringt er nicht nur jahrelange Spielerfahrung mit, sondern auch ein geschultes Auge für Storytelling und Charakterentwicklung. Seine Spezialisierung liegt in der Analyse von Blockbustern, Streaming-Highlights und Gaming-Franchises, wobei er tief in die Lore von Star Wars und Dungeons & Dragons eintaucht. Mit Humor, Fachwissen und einem klaren Blick für Details liefert Michael spannende Einblicke für alle, die Unterhaltung lieben.

Gaming-Fans sollten sich das Wochenende vom 11. und 12. Juli 2026 rot im Kalender markieren. Das eSports Festival 2026 verwandelt das Austria Center Vienna erneut in den größten Treffpunkt der österreichischen Gaming-Community. Von packenden eSports-Matches über Indie-Games und Cosplay bis hin zu Community-Turnieren erwartet Besucher ein dichtes Programm für jedes Alter.

Wie die Veranstalter auf der offiziellen Webseite bestätigen, findet das eSports Festival gemeinsam mit dem Spielefest Wien statt. Dazu kommt ein Food Festival am Vorplatz des Austria Centers. Praktisch: Ein Ticket reicht für alle drei Bereiche. Damit wird aus dem Wochenende nicht nur ein eSports-Event, sondern ein großes Gaming- und Spielefestival für digitale und analoge Fans.

Gaming, eSports und Community unter einem Dach

Das eSports Festival hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der wichtigsten Gaming-Events Österreichs entwickelt. Auch 2026 bleibt das Erfolgsrezept klar: kompetitiver Esport, Gaming-Kultur und Community treffen aufeinander. Das Event richtet sich nicht nur an Profis oder Hardcore-Fans, sondern auch an Familien, Gelegenheitsspieler, Cosplayer, Indie-Interessierte und Brettspielfans.

Die Veranstalter sprechen von über 30.000 erwarteten Besucherinnen und Besuchern. Auf mehr als 20.000 Quadratmetern soll ein actionreiches Rahmenprogramm mit zahlreichen Mitmach-Stationen entstehen. Damit zählt das Wochenende zu den größten Gaming-Terminen des Jahres in Österreich.

Diese Highlights stehen auf der Main Stage

Das Herzstück des Festivals ist erneut die große eSports Main Stage. Dort stehen Shows, Finals und Community-Highlights im Mittelpunkt. Zu den auffälligsten Programmpunkten zählt am Samstag das League of Legends-Duell Österreich gegen Deutschland. Das Showmatch beginnt laut offiziellem Programm um 14:30 Uhr.

Am Samstagabend folgt ein weiteres großes Highlight: Eintracht Spandau gegen G2 Nord. Das Match ist für 18:30 Uhr angesetzt und dürfte besonders viele League-of-Legends-Fans vor die Bühne ziehen. Am Sonntag startet der Tag bereits mit der TFT DACH Meisterschaft als Pre-Opening. Später stehen unter anderem ein Tekken 8 Final, die Festival eWM und die Vereinsmeisterschaft auf dem Programm.

Wer selbst spielen will, bekommt genug Gelegenheit

Das Festival ist aber nicht nur zum Zuschauen da. Zahlreiche Community-Turniere und Mitmach-Slots laden Besucher dazu ein, selbst zum Controller zu greifen. Auf der offiziellen Eventseite werden unter anderem EA FC, Fortnite und 2XKO als Community-Turnier-Beispiele genannt.

Genau das macht den Reiz des Events aus. Man kann große Matches auf der Bühne verfolgen, neue Spiele ausprobieren oder selbst gegen andere Besucher antreten. Das eSports Festival bleibt damit nicht nur eine Show, sondern ein Treffpunkt für die Community.

Indie-Games, Cosplay und österreichische Entwickler

Abseits der Turniere wartet ebenfalls viel Programm. Über 200 Aussteller sollen ein vielfältiges Angebot aus Hardware, Merchandise, Gaming-Zubehör, Spielstationen und Community-Flächen bieten. Besonders spannend ist der Bereich für österreichische Indie-Studios. Dort können Besucher neue Projekte heimischer Entwickler ausprobieren und direkt mit den Teams ins Gespräch kommen.

Auch das Cosplay Village hat wieder einen festen Platz. Kreative Kostüme, Crafting, Fotomöglichkeiten und Cosplay Catwalks machen diesen Bereich jedes Jahr zu einem Publikumsmagneten. Ergänzt wird das Angebot durch die Merch Zone, Artist Alley, Arcade- und Retro-Gaming sowie Vereine aus der österreichischen eSports -Szene.

Spielefest Wien macht das Wochenende noch größer

Ein besonderer Vorteil bleibt die Kombination mit dem Spielefest Wien. Während sich ein großer Teil des Austria Centers um eSports und Videospiele dreht, warten in den anderen Bereichen Brettspiele, Kartenspiele und Tabletop-Titel. Das Spielefest Wien spricht von über 1.500 Tischen, an denen Neuheiten und Klassiker ausprobiert werden können.

Dadurch bekommt das Wochenende eine breite Zielgruppe. Wer eSports liebt, bleibt bei der Main Stage. Wer lieber Brettspiele spielt, findet im Spielefest seinen Platz. Und wer mit Familie oder Freunden unterwegs ist, kann zwischen digitalen und analogen Welten wechseln.

Öffnungszeiten und Tickets

Das eSports Festival 2026 findet im Austria Center Vienna statt. Die offiziellen Öffnungszeiten lauten:

Samstag, 11. Juli 2026: 11:00 bis 22:00 Uhr

11:00 bis 22:00 Uhr Sonntag, 12. Juli 2026: 10:00 bis 18:00 Uhr

Der Zugang zum Austria Center ist wegen des früher öffnenden Spielefests bereits ab 09:00 Uhr möglich. Die Bereiche des eSports Festivals öffnen aber erst zu den offiziellen Zeiten.

Tickets sind im Vorverkauf erhältlich. Ein reguläres Tagesticket kostet 20 Euro, das reguläre 2-Tages-Ticket 30 Euro. Ermäßigte Tickets und Kindertickets werden ebenfalls angeboten. Tickets gibt es über esportsfestival.at.