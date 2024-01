Rainbow Six: Siege – Erstes Major-Event in England

Lang ist’s her, als England das letzte Mal ein Rainbow Six: Siege-Event hosten durfte. Damals, 2016, fanden die Pro League Finals in Leicester statt. Zu dem Zeitpunkt stand die kompetitive Siege-Szene noch in den Kinderschuhen, was man jetzt definitiv nicht mehr behaupten kann.

Nachdem Ubisoft bereits Anfang dieser Woche einen groben Plan über das kommende Jahr im kompetitiven Siege-Bereich preisgegeben hat, folgt nun als die nächste Welle an Neuigkeiten. Hier geht es jetzt um das erste von zwei Major-Events, welches in England, genauer gesagt in Manchester stattfinden wird.

Ein paar Eckdaten

Viel ist zwar noch nicht bekannt, allerdings hat Ubisoft bereits ein paar Informationen rausgehauen, mit denen man arbeiten kann. So ist seit heute bekannt, dass die Rainbow Six: Siege-Majors vom 16. bis zum 26. Mai laufen werden, aufgeteilt ist zwei Phasen. Die erste Phase ist die „Studio-Phase“. Hier spielen die jeweiligen Teams hinter „verschlossenen Türen“ gegeneinander. Fans können also bei den ersten Spielen nicht live vor Ort sein. Ein Livestream des offiziellen Rainbow6-Kanals wird die Spiele jedoch aller Voraussicht nach übertragen.

Die zweite Phase ist jedoch interessanter. Diese geht vom 24. bis zu 26. Mai und wird live aus der BEC Arena übertragen. Hier haben Fans dann die Möglichkeit, ihr Lieblingsteam von den Rängen aus anzufeuern.

THE BLAST R6 MAJOR GOES TO…

🏭 MANCHESTER, UK 🇬🇧 📹 Studio phase:

🗓️ May 16th → 22nd 🏆 Finals:

🏟️ BEC Arena

🗓️ May 24th → 26th GET YOUR TICKETS NOW 👇https://t.co/CYcSqSq1d5 pic.twitter.com/hdRtRz78ef — Rainbow Six Esports (@R6esports) January 26, 2024

Tickets bereits im Vorverkauf

Seit heute können Siege-Fans aller Welt sich Karten für das Major-Turnier sichern. Hierbei sind allerdings ein paar Sachen zu beachten. Wenn man unter 18 Jahre alt ist (mindestens 16), ist eine Erlaubnis der Erziehungsberechtigten einzuholen. Das Preisspektrum der Tickets ist momentan noch sehr breit. So gibt es z. B. „General Onsale Tickets“, die sich in einem Bereich von 30 bis 40 € befinden. Aber auch sogenannte „Weekend Tickets“ gibt es zu ergattern. Diese sind allerdings deutlich teurer und bewegen sich in einem Bereich von 80 bis über 160 €.

Zwar hat Ubisoft noch keine Informationen bezüglich des zweiten, großen Major-Turniers dieses Jahres bekannt gegeben, allerdings dürften hierzu auf des Six Invitationals weitere Neuigkeiten folgen. Diese finden vom 13. bis zu 25. Februar statt und stellen mit satten 3.000.000 $ die höchste Menge aus Preisgeld aus.