Rainbow Six: Siege – Six Invitational 2024 steht in den Startlöchern

Keine drei Wochen mehr und Rainbow Six: Siege-Fans der ganzen Welt schauen gespannt nach Montre…, ach nein, nach São Paulo! Zur Überraschung einiger finden die diesjährigen Six Invitational 2024 nicht in Montreal, Kanada, sondern in Brasilien statt. Allerdings dürfte das Event wohl dadurch kaum an Prestige verlieren, im Gegenteil, es bringt frischen Wind in die Szene!

20 Teams, 2 Debütanten und viel Preisgeld

Wie die letzten Jahre sind auch dieses Event wieder 20 Teams vertreten. Allerdings Langzeit-Fans der Szene bereits eine Sache aufgefallen sein. Zum ersten Mal sind nämlich zwei Teams aus dem Mittleren Osten vertreten: Geekay Esports und Team Falcon. Die zwei Teams waren im vergangenen Jahr schon häufiger auch Events vertreten und konnten ihrem Underdog-Dasein definitiv gerecht werden. Insbesondere Geekay konnten mit ihren Leistungen die Herzen einiger kompetitiven Siege-Fans erobern.

Aber natürlich sind auch die altbekannten Veteranen mit von der Partie. Dark Zero, das Team rund um Canadian und Co., geht als Weltranglisten-Team 7 ins Turnier und dürfte es vor der brasilianischen Crowd besonders schwer haben. Auch G2 Esports, die derzeitigen Titelverteidiger, sind einmal mehr vertreten und werden mit aller Macht versuchen, ihren Titel zu verteidigen.

In Bezug auf Preisgeld hat sich im Vergleich zu letztem Jahr nichts getan. Auch dieses Jahr wird das Preisgeld ganze 3.000.000 $ betragen. In welchem Split das Preisgeld allerdings auf die jeweiligen Teams aufgeteilt wird, ist bisher nicht bekannt. Im vergangenen Jahr gingen satte 1.000.000 $ auf das Konto von G2 Esports.

Gruppen stehen bereits fest

Seit geraumer Zeit sind die Gruppen bereits festgelegt und schaut man sich einmal die einzelnen Paarungen an, darf sich auf ganz große Leckerbissen gefasst machen. Die bereits angesprochenen Teams Dark Zero und G2 werden in Gruppe A aufeinandertreffen, während sich in Gruppe B Teams wie Wolves Esports und Spacestation Gaming die Stirn bieten. Das Gruppenformat wird im sogenannten „Round-Robin-Format“ gespielt. Jedes Teams spielt also jeweils einmal gegeneinander. Der Gruppenletzte darf sich spätestens am 17. Februar auf die Heimreise begeben.

The moment you have all been waiting forrrrrr 🥁🥁 HERE ARE THE SIX INVITATIONAL 2024 GROUPS 🇧🇷 pic.twitter.com/5b6mi1urqg — Rainbow Six Esports (@R6esports) January 17, 2024

W7M wohl Titelfavorit

Schaut man sich die letzten Major-Turniere in Rainbow Six: Siege an, wird man feststellen, dass die Brasilianer, W7M Esports, sich zu einer Art „Macht“ hochgespielt haben. Sie gehören schon seit knapp einem Jahr zu den Favoriten jedes Turniers und haben nun die Chance, sich offiziell und das erste Mal zum World Champion zu küren. Dazu kommt noch, dass sie das letzte Major-Event in Atlanta gewonnen haben und die kommenden Invitationals vor der eigenen Crowd spielen werden. Ganz so einfach wird es jedoch nicht, da in der Gruppe bereits Teams wie Virtus Pro oder Team Liquid warten.

Unabhängig davon, welches Team sich am Ende zum Sieger kürt, dürfen sich Rainbow Six: Siege-Fans auf das Six Invitational 2024 freuen. Es ist nicht umsonst das prestigeträchtigste Turnier des kompetitiven Siege-Kalenders und obendrein das Event, auf dem Ubisoft die Roadmap für das kommende Jahr vorstellt.

Das komplette Turnier kann auf den englischsprachigen Twitch-Channels Rainbow6 und Rainbow6Bravo verfolgt werden. Auch ein deutscher Livestream wird auf dem Rainbow6DE-Kanal verfügbar sein.