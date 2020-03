QuakeCon 2020 wegen Covid19-Pandemie abgesagt!

Die QuakeCon 2020 ist das nächste beliebte Gaming-Event, das aufgrund der Covid19-Coronavirus-Pandemie abgesagt wird.

Bethesda und id Software teilten die Neuigkeiten auf Twitter mit und stellten fest, wie die Diskussion in den letzten Wochen stattgefunden hatte. Dieses Jahr wäre etwas ganz besonderes gewesen, man feiert 25. Jahre QuakeCon.

„Bei all den logistischen Herausforderungen und Unsicherheiten, mit denen wir derzeit aufgrund der Covid-19-Pandemie konfrontiert sind, haben wir den Entschluss gefasst, die diesjährige QuakeCon abzusagen. Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter, Freiwilligen, Verkäufer, Sponsoren und Spieler wird immer unsere oberste Priorität sein, und in diesen Zeiten fühlte es sich falsch an, über eine Versammlung zu sprechen, weil eine Versammlung das Letzte ist, was jeder von uns jetzt machen sollte.”