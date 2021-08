Neues Quake-Spiel könnte ein Remake des Original-Spiels werden

Gibt es ein Quake Remake? - (C) id Software, Bethesda

Kehr das Beben zurück? Quake könnte ein Remake erhalten, wenn es nach einer durchgesickerten Beschreibung der QuakeCon 2021 nach geht. Bereits gestern gab es Hinweise im Netz, dass ein neues Quake-Videospiel in Entwicklung ist. Allerdings kam diese Aussage von einem halbherzigen “Insider”, der auch schon oft daneben lag. Angeblich wird das neue Quake von id Software in Zusammenarbeit mit MachineGames entwickelt (Wolfenstein).

Ein inzwischen gelöschtes QuakeCon-Zeitplan-Update hat bewiesen, dass es nicht nur ein neues Quake-Spiel in Arbeit ist, es handelt sich dabei um ein Remaster des Klassikers. Oder gar ein ganzes Bundle an Quake-Spielen?

Advertisment

Das fragliche Leck zeigte eine Panel-Beschreibung für eine Veranstaltung namens “Let’s Talk Quake”, die inzwischen von der offiziellen QuakeCon- Website entfernt wurde. Immerhin nächste Woche am Freitag, den 20. August 2021, wissen wir mehr. Der Panel soll eine Stunde lang das neue Quake zeigen. Die Beschreibung beginnt mit der Aussage “Quake is back”. Weiter unten in der Beschreibung wird erklärt, dass MachineGames neue Inhalte diskutieren wird, die es “zu dieser revitalisierten Ausgabe beigetragen” hat.

Quake (Remake) is back, aber wie?

Die Beschreibung über das neue Quake auf der QuakeCon 2021 ist nicht wirklich spezifisch, aber es gibt einige klare Botschaften. “Revitalized Edition” könnte eine remasterte oder gar neu verpackte Zusammenstellung gleich mehrerer klassischer Quake-Spiele sein (via PCGamer).

Fans des ursprünglichen Quake sollten also ihre Freude noch im Zaun halten. Vielleicht wird das “neue Quake” viel kleiner als erwartet. Zum Kontext: Auf der QuakeCon 2019 wurde Doom, Doom 2 und Doom 3 auf mehreren Plattformen angekündigt und neu veröffentlicht. Vielleicht macht Bethesda nun das Gleiche, nur eben mit Quake. Dies könnte eine Möglichkeit sein, die gesamte Quake-Spielreihe für eine neue Generation leicht zugänglich zu machen.

Bethesda hat einen interessanten Spiele-Katalog für Microsoft

Auch wenn neue Spiele wie Starfield, The Elder Scrolls 6 und Co nicht gleich für Microsoft verfügbar sind, es gibt einige interessante veröffentlichte Titel, die man “neu auflegen” kann. Eine aktualisierte Version des ursprünglichen Quake wäre eine Bereicherung für den Xbox Game Pass. Ohne Frage. Microsoft könnte bisherige Bethesda-Spiele leicht für PC und Xbox veröffentlichen, und anscheinend tun sie das auch.

Bis das neue Quake (oder gar das Bundle) angekündigt werden, dauert es nicht mehr lange. Bereits nächste Woche findet die QuakeCon 2021 statt, dann werden wir wissen ob aus den Leaks zum Quake Remake auch Tatsachen werden.

Die QuakeCon 2021 startet am 19. August 2021 und wird komplett digital abgehalten.