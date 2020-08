Quake 3 Arena wird bald im Bethesda Launcher kostenlos sein

Bethesda hat gerade sein QuakeCon at Home-Event beendet, das Panels und Livestreams für einige der größten Spiele des Studios enthielt. Während des gesamten Wochenendes sammelte die Veranstaltung auch Geld für wohltätige Zwecke, wodurch einige coole Vorteile für die Quake-Spiele auf dem Bethesda Launcher freigeschaltet wurden, als wichtige Meilensteine ​​erreicht wurden.

Die aktuelle QuakeCon hat vielleicht alle Spiele von Bethesda gefeiert, einschließlich Fallout, Prey und Doom, aber eines der Hauptmerkmale war natürlich der Headliner-Titel Quake. Zum Teil dank der Veröffentlichung der kostenlosen Quake Champions im Jahr 2017 ist Quake immer noch ein Hit bei den Spielern und die neue Version hat es geschafft, das Beste aus den typischen Arena-Schlachten auf Online-Plattformen zu bringen. Das Spiel hat sogar eine Weltmeisterschaftsliga, von der das Grand Finale live auf der QuakeCon übertragen wurde.

Um den Spielern für die Spende von über 20.000 USD für wohltätige Zwecke während der QuakeCon zu Hause zu danken, kündigte Bethesda an, dass Quake 3: Arena nach dem Event im Bethesda Launcher kostenlos sein wird. Um auf das Spiel zugreifen zu können, müssen sich die Spieler während der QuakeCon von ihrem Konto aus beim Bethesda Launcher angemeldet haben. Das Spiel wurde noch nicht zur Seite hinzugefügt, wird aber voraussichtlich in den kommenden Tagen verfügbar sein.

