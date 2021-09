FIFA 22: Die besten Schusstechniken – So werdet ihr Torjäger!

FIFA 22 - (C) EA Sports

Mit den richtigen Tastenkombinationen bekommt man in FIFA 22 den Ball in die richtige Ecke. Einige der effektivsten Schusstechniken des Spiels erklären wir euch in diesem Guide-Artikel.

FIFA 22 Schusstechniken: So geht der “Flachschuss”

Wer nicht lange herumzappeln möchte, dem kann der Flachschuss vor dem Tor empfohlen werden. Vor allem gegen 1-gegen-1-Situationen gegen den Tormann landete der Ball fast immer im Tor, zumindest noch bei FIFA 21.

Tastenkombination für den Flachschuss in FIFA 22

Xbox Series X/S und Xbox One: LB + RB gedrückt halten + B (Schusstaste in der Standard-Controller-Belegung)

LB + RB gedrückt halten + B (Schusstaste in der Standard-Controller-Belegung) PlayStation 5 und PlayStation 4: L1 + R1 gedrückt halten + Kreis (Schusstaste in der Standard-Controller-Belegung)

Befolge folgende Schritte, um einen Flachschuss in FIFA 22 durchzuführen

Lege dir den Ball auf den starken Fuß des Stürmers, um die maximale Genauigkeit zu erhalten. Beachte dabei: Links-Füßer sollten von der rechten Seite aufs Tor zulaufen, Rechts-Füßer von der linken Seite. Wer effektiv Tore schießen möchte, der sollte beim Flachschuss etwa die Schussanzeige auf 2 bis 3 Balken aufladen.

Wo verwende ich den Flachschuss?

Am effektivsten ist der Flachschuss im Strafraum. Außerhalb gibt es bessere Methoden, um ein Tor zu erzielen.

FIFA 22 Schusstechniken: “Die gute alte Flanke”

Bereits in FIFA 21 war die Flanke ein Garant für ein schnelles Tor. Nach einem “Flanken-Nerf” wurde diese Methode jedoch abgeschwächt. Allerdings kann man mit den richtigen Tastenkombinationen und mit etwas Glück sicher ein schönes Tor erzielen.

Stellt zuerst sicher das die Flanken-Hilfe auf “mit Hilfe” eingestellt ist. Diese Funktion findet ihr unter Anpassen > Einstellungen > Spiel-Einstellungen > Controller-Einstellungen. So werden eure Flanken von Haus aus gefährlicher. Ihr könnt auch den Schuss-Assistenten einstellen.

Tastenkombinationen für Flanken in FIFA 22:

PS5/PS4 Xbox Series/One Flache Vollspannflanke R1 + Viereck + Viereck antippen RB + X + X antippen Vollspannflanke R1 + Viereck RB + X Hohe Flanke L1 + Viereck LB + X Harte Flanke L1 + R1 + Viereck LB + RB + X

Befolge folgende Schritte, um eine gute Flanke in FIFA 22 durchzuführen

Wenn sich ein anspielbarer Spieler beim Elfmeter-Punkt befindet, lade den Schussbalken auf 2 auf.

Wenn sich ein anspielbarerer Spieler am 16er befindet, lade den Schussbalken auf 3 auf.

Danach muss ein Spieler nur mehr gut stehen und die Schusstaste betätigen. (Wenn es wirklich so einfach wäre…)

Wie schließe ich eine Flanke perfekt ab?

Wenn ihr eine Flanke mit “Stil” abschließen wollt, so eignet sich ein Fallrückzieher. Haltet L2 (PS4/PS5) oder LT (Xbox Series/One) gedrückt, während ihr nach einer Flade in Strafraum die Schusstaste drückt.

Fallrückzieher nach Flanke auf Xbox Series X/S und Xbox One: LT + B (Schusstaste in der Standard-Controller-Belegung)

LT + B (Schusstaste in der Standard-Controller-Belegung) Fallrückzieher nach Flanke auf PlayStation 5 und PlayStation 4: L2 + Kreis (Schusstaste in der Standard-Controller-Belegung)

Der “perfekte Fallrückzieher” funktioniert wenn euer Stürmer genug Platz im Strafraum übrig hat. Und es sieht unheimlich gut aus.

FIFA 22 Schusstechniken: So geht der “angeschnittene Schuss” bzw. Finesse-Schuss

Ob für “Rivals” oder Missionen, der angeschnittene Schuss ist eine effektive Möglichkeit ein Tor in FIFA 22 zu schießen. Bereits in vorherigen FIFA-Spielen war diese Technik ein Garant für ein Tor. In dem neuesten Ableger benötigt ihr mehr Schusskraft, als noch in FIFA 21. Der angeschnittene Schuss kann nicht nur spielentscheidend sein, sondern man benötigt ihn auch oft in Football Ultimate Team-Missionen, wie etwa den Vorabzugang-Aufgaben, die zwei Treffer mit dieser Technikv erlangen.

Tastenkombinationen für angeschnittenen Schuss bzw. Finesse-Schuss in FIFA 22

Xbox Series X/S und Xbox One: RB-Schultertaste gedrückt halten + B (Schusstaste in der Standard-Controller-Belegung)

RB-Schultertaste gedrückt halten + B (Schusstaste in der Standard-Controller-Belegung) PlayStation 5 und PlayStation 4: R1-Schultertaste gedrückt halten + Kreis (Schusstaste in der Standard-Controller-Belegung)

Befolge folgende Schritte, um einen angeschnittenen Schuss bzw. Finesse-Schuss in FIFA 22 durchzuführen

Lege dir den Ball auf den starken Fuß des Stürmers, um die maximale Genauigkeit zu erhalten. Beachte dabei: Links-Füßer sollten von der rechten Seite aufs Tor zulaufen, Rechts-Füßer von der linken Seite. Dann laufe im 90-Grad-Winkel parallel zum Tor und visiere mit dem linken Stick den langen Torpfosten an. Verwende dann die oben genannten Tastenkombinationen Für den Finesse-Schuss, der in der unteren Torecke landen soll, lade die Schussanzeige um 1 bis 1,5 Balken auf. Für die obere Torecke musst du den Balken von 2 bis 3 aufladen.

Wo und wie verwende ich den angeschnittenen Schuss bzw. Finesse-Schuss?

Der angeschnittene Schuss ist sehr genau in FIFA 22. Mit dieser Technik kannst du die gegnerischen Verteidiger und den Tormann überraschen. Dabei spielt dein Stürmer den Finesse-Schuss mit der Innenseite des Fußes, so landet der Schuss in einer der beiden Torecken. Besonders stark ist diese Schusstechnik im 5-Meter-Raum und am Strafraumrand. Auch bei einem 1-gegen-1 mit dem Tormann ist diese Technik sehr gut anwendbar.

Die Präzision des Schusses geht jedoch zu Lasten der Schusskraft, die hier nachlässt. Bei größeren Distanzen eignet sich diese Schusstechnik also definitiv nicht. Ebenso wenn man frontal auf das Tor zuläuft, ist der angeschnittene Schuss deines Stürmers nicht mehr so stark.

Welche Stürmer/Spieler in FIFA 22 haben diese Schuss-Eigenschaft?

Jeder Spieler mit einem Wert von einem “Effet-Wert” (Englisch: “Curve”) von mindestens 75 sollte den angeschnittenen Schuss zusammenbringen. Mehr ist natürlich besser. Lionel Messi hat zum Beispiel einen Wert von 93, Christiano Ronaldo 81, Kylian Mbappé 80, Neymar Jr 88, David Alaba 77 oder Marcel Sabitzer 76. Die besten Spieler in FIFA 22 hat EA Sports auf einer eigenen Webseite enthüllt.

FIFA 22 erscheint am 1. Oktober 2022 für PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch und Google Stadia.