Madden NFL 24 sagt Super-Bowl-Gewinner voraus

Der Super Bowl 58 steht kurz bevor. Madden NFL 24 sagt voraus, dass die Kansas City Chiefs das jährliche NFL-Titelspiel knapp gegen die San Francisco 49ers gewinnen werden. Obwohl die Madden-NFL-Serie traditionell eine gute Erfolgsbilanz bei der Auswahl des Teams hat, das die begehrte Lombardi-Trophäe gewinnen würde, folgte die diesjährige Vorhersage auf eine seltene Fehlprognose aus dem Jahr 2023.

EA Sports hat kurz nach der Veröffentlichung von Madden NFL 24 mit dem Titel-Update 7 eine Live-Beta-Version des Franchise-Crossplay-Modus für die PC-, PS5- und Xbox Series X/S-Versionen des Spiels veröffentlicht. Die letzte Vorhersage von EA Sports kam nur wenige Wochen später. Der Franchise-Modus ermöglicht es Madden NFL-Spielern, die Kontrolle über die 32 Teams der Liga zu übernehmen und sie entweder von Grund auf neu aufzubauen oder ihre Dominanz ungebremst fortzusetzen. Die Spieler wurden ermutigt, eine neue Franchise-Modus-Spieldatei zu starten. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Live-Beta ohne Probleme abläuft. Zusätzlich dazu ging der Ultimate-Team-Modus des Spiels in seine vierte Saison. Es wurden außerdem mehrere Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen auf allen Plattformen vorgenommen.

Madden NFL 24 sagt voraus, dass die Lombardi Trophy in Kansas City bleiben wird

Obwohl Vorhersagen zum Super Bowl 58 mit Vorsicht zu genießen sind, hielt EA Sports an seiner jährlichen Tradition fest. Madden NFL 24 sagte in den sozialen Medien voraus, dass der Super Bowl 58 von den Kansas City Chiefs gewonnen wird, dem aktuellen NFL-Meister. Laut der Simulation würden die Chiefs die Lombardi-Trophäe behalten und die San Francisco 49ers in einem knappen Spiel besiegen. Das vorhergesagte Endergebnis lautet 30:28. Vor dem Super Bowl 57 im Jahr 2023 sagte Madden NFL 23 voraus, dass die Philadelphia Eagles die Chiefs mit 31:17 besiegen würden. Obwohl Madden NFL eine gute Erfolgsbilanz bei der Vorhersage von Super Bowl-Ergebnissen hat, war die Vorhersage für 2023 falsch. Die Chiefs besiegten die Eagles in einem Hin- und Hergefecht mit 38:35.

Nach dem Super Bowl 57 verriet der Quarterback von Kansas City, Patrick Mahomes, dass die Chiefs einen Offensivspielzug verwendet hatten, der von der Pokémon-Serie inspiriert war. Der Spielzug sollte die Verteidiger der Eagles in Short-Yardage-Situationen täuschen. Obwohl der Spielzug ein Reinfall war, hat er die Verteidigungspläne der Eagles nachhaltig durcheinander gebracht. Der Super Bowl 58 wird jedoch eine Neuauflage des Super Bowl 54 im Jahr 2020 sein, den Kansas City mit 31:20 gewonnen hat.

Der Super Bowl 58 startet am Sonntag, dem 11. Februar um 00:30 Uhr österreichischer Zeit. Zwischen dieser Vorhersage und dem bevorstehenden Erscheinen von Madden NFL 24 im Xbox Game Pass am 8. Februar haben Football-Fans viel zu tun, um ihre Zähne in die Endphase der NFL-Saison 2023 zu versenken.

Was ist der Super Bowl?

Der Super Bowl ist das Finale der US-amerikanischen American-Football-Profiliga National Football League (NFL). Er findet seit der Erweiterung von 17 auf 18 Spieltage (Saison 2021) in der Regel nicht mehr am ersten, sondern am zweiten Sonntag im Februar statt. Der Super Bowl ist weltweit eines der größten Einzelsportereignisse und erreicht in den Vereinigten Staaten regelmäßig die höchsten Fernseh-Einschaltquoten des Jahres.