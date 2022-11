“Elden Ring DLC”: Datamine enthüllt neue Dungeons und Bosse

Du möchtest wissen was dich im kommenden Elden Ring DLC erwartet? Nun, dank einem Datamine wissen es jetzt alle, bevor es FromSoftware überhaupt vorgestellt hat. Der Leak stammt direkt aus den Informationen in den Dateien des Spiels, die vom Twitter-User sekirodubi gedatamint wurden.

Laut dem Datamine enthüllen die Dateien mehrere wichtige Informationen, die auf den bevorstehenden DLC für das Rollenspiel von FromSoftware hinweisen. Dazu gehört der neue Bereich im Spiel “Underground Dungeon Ark”, der unbenutzte Boss-Gegner beinhaltet für 30 neue Boss-Flaggen.

Sekirodubi merkt an, dass dies nicht bedeutet, dass 30 Bosse hinzugefügt werden, enthält das Spiel laut Dataminer zumindest so viel Platz für sie.

So… in the section where boss flags are declared they left out room for 30 flags for DLC purposes. So, I'm not saying the DLCs are going to add 30 new bosses, but they made room for as many of those

— Sekiro Dubi (@sekirodubi) October 31, 2022