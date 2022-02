Dying Light 2 bietet sogar “Cyberpunk 2077”-Easter-Eggs

Dying Light 2 bietet auch ein Cyberpunk 2077-Easter Egg. - (C) CD Projekt, Techland - Bildmontage DG

Easter Eggs sind eine tolle Sache, die man als Spieler gerne findet. Einige nette Hommagen an das Action-Rollenspiel von CD Projekt, Cyberpunk 2077, hat auch Techland in Dying Light 2 verarbeitet.

Eine der Waffen, die man während des Parkour-Abenteuers finden kann, kommt einem bekannt vor, wenn man Cyberpunk 2077 gespielt hat. Es gibt ein Paar spezieller Schlagringe namens “Cyberhands 2177”, die wie die Mantis Blades aus dem Werk von CD Projekt aussehen.

Wie bekommt man die Mantis Blades aus Cyberpunk 2077 in Dying Light 2?

Um sie zu bekommen, sollte man einen Aufzug zur Spitze des VNC Tower nehmen, sobald man die Broadcast-Story-Mission abgeschlossen hat. Wenn man den Aufzug auf dem Dach verlässt, biegt man nach links ab und die grüne Metallstruktur für eine bessere Sicht erklimmen. Nun sollte man zwei bemooste Wolkenkratzer bemerken, die kleiner als der VNC Tower sind. Verwendet den Gleiter, um den näheren der beiden Türme zu erreichen. Gleite dann zum nächsten.

Sobald man das Dach dieses Gebäudes erreicht hat, findet man einen Mann, der neben einem Lagerfeuer steht, das als “Liquidator” bekannt ist. Er wird erwähnen, dass er „hier und dort“ war, bevor er sagt, dass er etwas hinterlassen hat.

Nun sollte man zu seiner linken Seite einen Cache sehen, bevor der mysteriöse NPC endgültig verschwindet. Da sind die “Cyberhands 2177”, die eben aussehen wie die Mantis Blades aus Cyberpunk 2077.

Man sollte aber aufpassen. Es sieht nämlich so aus, als würde der NPC verschwinden, wenn man die Hauptquest abgeschlossen hat. Nehmt euch also die Waffe, nachdem ihr die Broadcast-Mission abgeschlossen habt. Ansonsten dürfte sie nicht wieder auftauchen.

Dying Light 2 erschien am 4. Februar 2022 für Windows PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4 und Xbox One. Die Nintendo Switch-Cloud-Version verzögert sich und soll die nächsten 6 Monate starten. Techland hat für die nächsten 5 Jahre weitere Inhalte für Dying Light 2 versprochen, da könnten auch noch mehr Cyberpunk 2077-Easter Eggs dabei sein oder wie jenes von “Zurück in die Zukunft”.

In einem anderen Guide-Artikel zum Parkour-Spiel zeigen wir euch, wie man die Schnellreise-Funktion aktiviert.