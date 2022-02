Dying Light 2: So aktiviert man die Schnellreise-Funktion

Dying Light 2: Mit der U-Bahn reist man im Spiel wesentlich schneller. - (C) Techland - Bildmontage DG

Viele Open-World-Spiele haben es, auch Dying Light 2: Stay Human verfügt über eine Schnellreise-Funktion. Und manchmal ist das auch gut so, denn nicht immer möchte man gegen Horden von Zombies sich “durchboxen”, sondern schnell weiterkommen.

Um schneller voranzukommen benötigt man jedoch ein wenig Zeit. In einer Zombie-Apokalypse kommt nichts einfach so vom Himmel.

Die Schnellreise-Funktion in Dying Light 2 ist nicht von Anfang an verfügbar, zuerst muss man die Hauptgeschichte bis “Central Loop” machen. Dort erhaltet man dann die Möglichkeit, U-Bahn-Stationen freizuschalten. Diese Stationen sind auf der Weltkarte als Zug gekennzeichnet.

Dying Light 2: Schneller mit der U-Bahn

Nicht nur in Großstädten kommt man mit U-Bahnen schneller an sein Ziel, sondern auch im neuesten Spiel von Techland. Doch nur die Station auf der Karte zu finden, ist nicht genug. Zuerst muss man den schnellen Reisepunkt erstmal freischalten. Das funktioniert nur, wenn man die Station von den Zombies säubert und einige Parkour-Rätsel löst. Es ist nicht allzu schwierig, aber ein wenig “Beinarbeit” muss geleistet werden. Natürlich gehört auch der Strom eingeschalten.

Tipp: Nehmt euch lieber Aufputschmittel mit, bei manchen Stationen sind mehr Zombies als erwartet.

Die Schnellreise-Funktion muss also verdient werden, aber es zahlt sich aus.

Wo findet man die U-Bahn-Stationen?

Man findet relativ schnell im ersten Teil der Stadt (Old Villedor) eine der U-Bahn-Stationen im Spiel. Sobald man eine zweite Station gefunden hat, wird die Schnellreise-Funktion in Dying Light 2 freigeschalten. Wenn eine Station als “gesperrt” angezeigt wird, müsst ihr die Hauptquest fortführen, ehe ihr diesen Schnellreisepunkt aktivieren könnt.

So lustig es auch sein mag, nicht immer möchte man durch die Stadt laufen und seine Parkour-Fähigkeiten nutzen. Wenn man die halbe Welt von Dying Light 2 durchqueren muss, um in der Geschichte des Spiels weiterzukommen, ist eine U-Bahn durchaus nützlich. Außer ihr findet das Hoverboard in Dying Light 2: Stay Human. Das funktioniert natürlich auch.

Dying Light 2 ist jetzt für Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 und Windows PC verfügbar. Die Nintendo Switch Cloud-Version soll innerhalb der nächsten 6 Monate erscheinen. Techland hat bereits versprochen, auch 5 Jahre nach Release weitere Inhalte für den Titel bereitzustellen.