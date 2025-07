Dying Light-Studio Techland streicht 2 Spiele – Fokus liegt jetzt auf Monster-Blockbuster

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Nach zwei harten Geschäftsjahren mit rund 37 Millionen US-Dollar Verlust in 2024 und 25 Millionen US-Dollar im Vorjahr hat der polnische Entwickler Techland drastische Maßnahmen ergriffen: Zwei noch unangekündigte Spiele wurden eingestellt. Das bestätigte das Studio in einer offiziellen Mitteilung an die Presse.

Während die Titel der gestrichenen Spiele nicht genannt wurden, berichtet Insider-Gaming.com, dass darunter das bereits 2022 vorgestellte Fantasy-Action-Rollenspiel „Project Cornerstone“ fällt, ein ambitioniertes Projekt mit starker Inspiration aus dem Star-Wars-Universum.

Project Cornerstone: „Die Macht“ trifft auf Zeit-Manipulation

Das gecancelte Spiel war intern unter dem Namen Project Cornerstone bekannt. Es sollte Spielern Macht-ähnliche Fähigkeiten bieten: Objekte bewegen, Zeit anhalten, Gegner manipulieren, alles, was man sich von einem Sci-Fi-Fantasy-Hit erhoffen würde. Doch das Projekt scheiterte laut Berichten an schlechten Führungsentscheidungen und einem zu späten Wechsel auf die Unreal Engine.

Ein zweites Spiel wurde ebenfalls eingestellt, der Name ist bislang nicht bekannt.

Trotz der Streichungen betont Techland in einem Update-Statement, dass keine Entlassungen stattgefunden haben. Stattdessen wurden Entwicklerteams auf andere Projekte verteilt:

„Game-Entwicklung ist nie eine gerade Linie. […] Wichtig ist: Es gab keine Entlassungen, alle Entwickler arbeiten weiter an Projekten aus unserem Portfolio.“

Ein Teil der Teams soll an einem neuen Spiel der Call of Juarez-Reihe arbeiten, der letzte Teil erschien 2013. Interessant: Während damals noch die hauseigene Chrome Engine genutzt wurde, läuft das neue Projekt auf Unreal Engine.

Fokus liegt jetzt auf Dying Light: The Beast

Aktuell setzt Techland alles auf einen Erfolg mit Dying Light: The Beast, das am 22. August 2025 für Windows PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheint. Der Titel gilt als Hoffnungsträger, um das Studio wieder in die Gewinnzone zu bringen.

Mit der Streichung von Nebenprojekten und der Konzentration auf starke Marken wie Dying Light und Call of Juarez könnte Techland seinen Kurs neu ausrichten. Vorausgesetzt, das neue Spiel schlägt ein.