Dying Light: The Beast erscheint Mitte 2025

Ein weiterer Trailer zu Dying Light: The Beast wurde bei den Game Awards 2024 präsentiert und bestätigt, dass das Spiel im Sommer 2025 veröffentlicht wird. Angesichts der langen Wartezeit auf Dying Light 2, das sieben Jahre nach dem überraschenden Erfolg des ersten Spiels im Jahr 2015 erschien, ist es überraschend, dass Techland bereits an einem neuen Titel der Serie arbeitet. Dieses neue Spiel heißt Dying Light: The Beast und ist ein eigenständiges Abenteuer, in dem „Kyle Crane“, der Protagonist des ersten Spiels, gegen eine neue böse Macht kämpft. Der Titel war eine der größten Überraschungen auf der Gamescom Anfang des Jahres, doch seitdem gab es kaum Neuigkeiten. Das hat sich nun bei den Game Awards 2024 geändert, da Techland, wie in den Tagen vor dem Event versprochen, einen neuen Trailer gezeigt hat.

Im neuen Trailer zu Dying Light: The Beast wird zuerst gezeigt, was in den letzten zehn Jahren mit „Kyle Crane“ passiert ist. Es wird deutlich, dass er zahlreichen Experimenten ausgesetzt war. Anschließend erhalten wir einen tieferen Einblick in das Gameplay, das die bekannte Mischung aus Zombie-Kämpfen, Parkour und einem Fokus auf Nahkampf bietet. Bislang war das einzige, was wir von Dying Light: The Beast gesehen haben, ein kurzer Trailer, der hauptsächlich CG-Filmmaterial und ein kurzes Stück Gameplay enthielt. Dieser neue Trailer bietet jedoch den bisher umfassendsten Blick auf das Spiel. Wie erwartet, ähnelt es den vorherigen Spielen, mit vielen Parkour-Elementen und Zombies, die bekämpft werden müssen, jedoch mit einem neuen Fokus auf Kyles veränderten Status.

Demo zu Dying Light: The Beast während der Preisverleihung spielbar

Obwohl das vollständige Gameplay erst bei den Game Awards gezeigt wurde, gab es bereits auf der Gamescom Anfang des Jahres eine Vorschau. Einige Redakteure bekannter Plattformen konnte dort eine Demo sehen und feststellen, dass die wesentlichen Elemente der Reihe beibehalten wurden und besser denn je aussehen. Allerdings wirkte die Verwandlung der Bestie als zentrales Konzept etwas unspektakulär. Es bleibt abzuwarten, ob sich dieser Eindruck noch ändert.

