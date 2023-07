Dying Light 2: Zombie-Parkour mit Pferden geplant?

Ein Spieler findet Hinweise auf die Steuerung eines Pferdes in Dying Light 2. Was folgt? Ein Pferde-Parkour? Oder ist es ein Überbleibsel?

Dying Light 2: Stay Human spielt in einer post-apokalyptischen Zeit, wobei Parkour-Manöver und Kämpfe mit Zombies und Menschen an der Tagesordnung stehen. Doch irgendetwas fehlt? Wie auch schon in den Zombie-Serien The Walking Dead reist es sich am Pferd lautlos und spritsparend. Kommt für den nächsten großen DLC ein Pferde-Update?

Warum wir daran glauben? Nun, der Redditor “Ghostspider1989” hat versucht die Steuerung des Spiels in einer INI-Datei zu ändern. Dabei ist er auf ein komplettes Layout zum Reiten gestoßen (via Imgur). Das wirft die Frage auf: Wird es im nächsten DLC vielleicht Pferde geben?

Dying Light 2: Könnte Pferdereiten hinzugefügt werden?

“Auf dem Rücken der Pferde, liegt das Glück der Erde” – oder so. In einer Videospiele-Produktion gibt es hinter den Kulissen immer wieder Änderungen und sogar komplette Richtungswechsel. Möglicherweise testete Techland das Pferd als Fortbewegungsmittel in Dying Light 2. Andererseits könnte es auch ein Engine-Test sein. In der Entwicklung hat Techland sehr stark versucht eine “mittelalterliche Ästhetik zu erreichen”, wie ein anderer Redditor namens “CG_TP” anmerkt.

Die Geschichte mit dem Reiten in Dying Light 2 ist übrigens nicht ganz neu. Im Quellcode des Spiels lassen sich einige Tier-Modelle finden, darunter auch Pferde.

YouTube-Video zeigt Pferde-Modelle

In Dying Light 2: Stay Human gibt es anscheinend einige geschnittene Inhalte. Die Modelle schauen jetzt nicht wirklich schick aus, daher ist anzunehmen dass sie nicht weiter nachbearbeitet wurden. Es ist kein Vergleich zu den Pferden in Red Dead Redemption 2 von Rockstar Games, doch seht selbst:

In der Welt von Dying Light haben Tiere durchaus ihren Platz. Neben Raubvögeln gibt es auch Hunde und Ratten. Warum also nicht zukünftig auch Pferde?

Dying Light 2: Stay Human erschien nach einigen Release-Verschiebungen am 4. Februar 2022. Es ist für verschiedene Plattformen verfügbar: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Windows PC. Für die Nintendo Switch gibt es eine Cloud-Version.