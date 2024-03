Update 1.15.3 für Dying Light 2 veröffentlicht

Das Zombie-Action-RPG Dying Light 2 von Techland hat ein neues Update erhalten. Dieses Update behebt eine Reihe von Fehlern, die beim letzten Content Drop des Spiels gefunden wurden. Das Spielerlebnis des Titels wird immer besser, und dieses neueste Update ist eine weitere Erweiterung davon.

Obwohl das Spiel vor kurzem seinen zweiten Jahrestag feierte, aktualisiert Techland das Spiel weiterhin regelmäßig mit schnellen Hotfixes und größeren Inhaltsupdates. Kürzlich wurde das große Schusswaffen-Update für das Spiel veröffentlicht. Es brachte eine Reihe neuer Quests und Belohnungen ins Spiel. Gleichzeitig wurde die Reloaded Edition veröffentlicht. Diese ermöglicht es den Spielern, alle Inhalte nachzuholen, die sie zwischen der Veröffentlichung und dem Feuerwaffen-Update verpasst hatten. Das Studio hat mit jedem Update sein fünfjähriges Engagement für den Support von Dying Light 2 bekräftigt.

Das Update 1.15.3 ist für alle Plattformen verfügbar. Es behebt eine Reihe von Fehlern, die durch das Schusswaffen-Update eingeführt wurden. Der Patch bringt keine neuen Inhalte ins Spiel. Obwohl es kein glamouröses Element der Feierlichkeiten zum zweiten Jahrestag des Spiels ist, ist es ein notwendiger Patch.

Einige Fehlerbehebungen im Dying Light 2 Firearms Update sind rückwirkend für bestehende Spielstände. Wenn zum Beispiel Questgegenstände wie Tolga und Fatin aufgrund eines Fehlers verloren gegangen sind, werden sie beim Laden des Spiels wiederhergestellt. Zusätzlich zu den Fehlerkorrekturen gibt es einige interessante Balancing-Änderungen, wie die Hinzufügung schwächerer Beißer zur KI-Population. Es wird spannend sein zu sehen, ob Techland in zukünftigen Updates weiter an der Balance arbeitet oder ob das Unternehmen der Meinung ist, dass sie bereits an der richtigen Stelle ist.

Das bringt das neueste Update für Dying Light 2 mit sich

Gegenstände, die man im Laufe der Geschichte erhält, werden nun auf den Boden fallen gelassen, wenn sie nicht in das Inventar oder den Vorrat passen.

Spieler, die die Gegenstände der Tolga- und Fatin-Quests verloren haben, weil ihr Inventar und ihr Versteck voll waren, erhalten sie jetzt, nachdem sie das Spiel geladen haben oder im Spiel schlafen. Ein leeres Inventar- und Versteckfach ist erforderlich.

Ein Problem mit einem überflüssigen verschwommenen Bildschirm nach der Verwendung der Leistungsbenchmark-Option wurde behoben.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Delta manchmal sichtbar mit Umgebungsobjekten kollidierte.

Einige Änderungen an verschiedenen POIs, Geräuschen und der Taschenlampe machen das Verhalten der KI natürlicher.

Obwohl weitere Fehlerbehebungen für Dying Light 2 durchaus großartig sind, sollten Spieler nicht erwarten, dass die Updates hier endgültig enden. Techland hat letztes Jahr seine Roadmap 2024 für Dying Light 2 veröffentlicht und betont das Engagement des Studios, noch mehr kostenlose Inhalte in das Spiel zu bringen. Ein Teil der angekündigten Inhalte ist bereits in Form des Schusswaffen-Updates verfügbar, jedoch fehlen noch einige Features, wie zum Beispiel der geplante Schwierigkeitsgrad Nightmare. Es ist noch unklar, wann Nightmare veröffentlicht wird. Es ist jedoch geplant, dass es noch in diesem Jahr erscheint.