Dying Light 2-Entwickler verspricht 5 Jahre nach Release weitere Inhalte

“Post-Launch-Support” kann Techland, dass haben sie bereits beim ersten Dying Light bewiesen. Auch bei Dying Light 2 wird das Spiel mindestens fünf Jahre nach Release noch mit neuen Inhalten unterstützt.

Wie das polnische Entwickler-Studio bekannt gab, wird man Dying Light 2 einer Reihe von Inhaltsupdates nach dem Launch unterziehen, die sich mindestens über 5 Jahre erstrecken. Fans können sich also darauf einstellen, dass sie an dem Action-Rollenspiel länger Freude haben werden.

Laut dem Entwickler Techland gibt es folgende neuen Inhalte nach dem 4. Februar 2022:

Sowie viele weitere Dinge, die man zur aktuellen Zeit noch nicht verraten möchte. Das kommende Spiel wird ohnehin schon als sehr groß beschrieben. Für die Hauptgeschichte benötigt man ca. 20 Stunden (oder mehr) und wenn man alles im Spiel “sehen” und “gemacht” haben will, dann muss man schon 500 Spielstunden aufopfern.

